Após a pausa durante a Data Fifa, o São Paulo finalmente voltou a campo. Em uma partida disputada no Beira Rio, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor teve a sorte do pênalti cobrado por Calleri, mas não conseguiu segurar o Internacional e foi derrotado por 2 a 1, após o Colorado virar o placar no segundo tempo. Confira as notas do Lance!.