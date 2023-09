O duelo contra o Colorado aconteceu no Beira Rio. O treinador analisou o resultado e as condições do gramado, muito afetado pela chuva, e disse que 'é natural o campo pesado pensando na decisão que a equipe terá no domingo (17)'. Dorival explicou que todas as alterações feitas na partida foram pensando em resguardar os atletas, mas também com foco em tê-los, pelo menos, por um determinado período em campo.