O São Paulo de Dorival Júnior não vence um jogo pelo Campeonato Brasileiro desde o dia 16 de julho, quando goleou o Santos por 4 a 1, no Morumbi. De lá para cá, foram sete jogos, quatro derrotas e três empates. A sequência de resultados ruins fez com que o técnico se tornasse alvo de críticas nas redes sociais, às vésperas da decisão da Copa do Brasil - no domingo (17), contra o Flamengo.