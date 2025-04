Torcida do Santos detona elenco após permanência do time na zona do rebaixamento

O Santos acumulou a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro após o duelo contra o Red Bull Bragantino. O Peixe perdeu por 2 a 1 neste domingo (27), na Vila Belmiro.

Os gols do Massa Bruta foram marcados por Eduardo Sasha e Laquintana. Deivid Washington descontou para o time santista.

O jogo foi uma reedição das quartas de final do Campeonato Paulista. Mas, na ocasião, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Após o apito final da partida, os jogadores do time da Baixada Santista se reuniram no meio do gramado para conversar sobre a situação da equipe na competição, que segue na zona do rebaixamento.

Jogadores do Santos após a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Cobranças:

A torcida do Santos apoiou o time do começo ao fim da partida. No segundo tempo, com o Braga abrindo vantagem por 2 a 0, as arquibancadas entoaram o canto do "time da virada".

No entanto, no fim do jogo, os atletas estavam nitidamente com semblante de abatimento no gramado e demoraram alguns minutos para deixar o campo.

Na última semana, antes do clássico contra o São Paulo, representantes da principal organizada do clube, a Torcida Jovem, foram ao CT Rei Pelé para conversar com as principais lideranças do elenco: Gil, Pituca, Schmidt, Guilherme, João Paulo e Neymar. O técnico interino César Sampaio, o CEO Pedro Martins e o membro do Comitê Gestor, Daniel Pereira, também estiveram presentes no encontro.

Segundo nota publicada pela Torcida Jovem, a ideia do diálogo era promover uma aproximação entre o clube e o torcedor. Além disso, foi dado um respaldo ao momento de reconstrução para 'colocar o Santos em seu devido lugar'.

O tom de cobrança neste domingo (28) foi parecido com o da véspera da demissão de Pedro Caixinha do comando da equipe.

Os protestos foram direcionados ao elenco e ao presidente Marcelo Teixeira. O atacante Guilherme foi vaiado ao deixar o gramado substituído. A revolta das arquibancadas era em relação à postura do time em campo, além da ausência de um novo técnico e de peças de reposição para os lesionados.

O Peixe registrou o menor público da temporada neste domingo (28) diante do Massa bruta com apenas 7.679 pagantes.