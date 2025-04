Após derrota para o Bragantino, torcida do Santos invade CT Rei Pelé e cobra jogadores

Um grupo de torcedores organizados do Santos invadiu o CT Rei Pelé, nesta segunda-feira (28), durante o treino do elenco para cobrar os jogadores e a diretoria.

O time se reapresentou após a derrota para o Red Bull Bragantino por 2 a 1. O duelo ocorreu no domingo (27), na Vila Belmiro. A equipe acumula apenas uma vitória em seis partidas no Campeonato Brasileiro e segue na vice-lanterna.

Após o apito final da partida diante do Massa Bruta, a principal organizada do clube, a Torcida Jovem, fez duras cobranças ao elenco. Atletas que apresentaram baixo rendimento nos últimos jogos como Pituca e Guilherme também foram vaiados.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, também foi cobrado. Na entrevista coletiva, o técnico interino César Sampaio afirmou que o elenco precisa render mais dentro de campo.

Na última semana, antes do clássico contra o São Paulo, representantes da principal organizada do clube, a Torcida Jovem, foram ao CT Rei Pelé para conversar com as principais lideranças do elenco: Gil, Pituca, Schmidt, Guilherme, João Paulo e Neymar. O técnico interino César Sampaio, o CEO Pedro Martins e o membro do Comitê Gestor, Daniel Pereira, também estiveram presentes no encontro.



Segundo nota publicada pela Torcida Jovem, a ideia do diálogo era promover uma aproximação entre o clube e o torcedor. Além disso, foi dado um respaldo ao momento de reconstrução para "colocar o Santos em seu devido lugar".

O que vem pela frente

Na próxima quinta-feira (1), o Peixe entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será às 18h, na Vila Belmiro, contra o CRB.

No duelo do último domingo (27), o Alvinegro não contou com Neymar, Soteldo, Barreal, Gabriel Bontempo, Thaciano, Souza e Zé Rafael. Segundo o comandante, nenhum jogador está próximo do retorno.

Pelo Brasileirão, o time entra em campo no próximo domingo (4), diante do Grêmio, fora de casa, às 16h.