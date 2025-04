Amigo do filho do Robinho? Entenda como Neymar ajuda na integração da base do Santos

O atacante Neymar tem ajudado no processo de reconstrução do Santos de forma intensa dentro e fora dos gramados. Ainda sem uma boa sequência de jogos por causa de lesões na coxa esquerda, o ídolo do time é fundamental na integração do elenco da base com o profissional.

No início da temporada, sob o comando do técnico Pedro Caixinha, alguns garotos ganharam a oportunidade de vivenciar a concentração do time principal.

Robson de Souza Júnior, que é filho do ex-jogador Robinho, foi 'adotado' pelo Neymar. Logo quando retornou à Baixada Santista, o atleta de 33 anos afirmou que iria cuidar do Menino da Vila em retribuição do apoio do 'pedalada' no início da carreira.

Juninho vive uma situação delicada com a prisão de Robinho e não tem a companhia do pai na transição da carreira da base para o profissional. Ele foi relacionado pela primeira vez para o elenco principal no duelo contra o Novorizontino, pela primeira fase do estadual. Na ocasião, Neymar foi titular pela primeira vez desde o retorno.

No último domingo (27), o capitão santista compareceu na Vila Belmiro para prestigiar o Santos no Brasileirão. Ele ficou com o pai e amigos em um dos camarotes térreos, próximo ao campo, na companhia de Juninho.

O camisa 10 tem sido fundamental no processo de adaptação dos garotos da base. Ele já prestigiou os treinos das categorias inferiores e também procura interagir com o elenco feminino, que também vive um momento de reconstrução após rebaixamento inédito no Brasileirão.

Robinho Júnior participa do primeiro treino de Neymar no retorno ao Santos. (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Meninos da Vila no Santos:

Após a derrota para o Red Bull Bragantino, o técnico interino César Sampaio afirmou que os garotos da base geralmente têm as primeiras oportunidades no time profissional em momentos de pressão e adversidade. Ele mencionou a própria carreira como exemplo.

Sampaio ainda completou dizendo que esse tipo de vivência não é a ideal e elogiou as performances dos Meninos da Vila, especialmente Hyan, Luca Meirelles e Mateus Xavier. Dos 35 jogadores do elenco, 12 são formados nas categorias de base do clube.

O Peixe aguarda a chegada do novo técnico, o ex-auxiliar de Tite na Seleção Brasileira Cleber Xavier. O novo comandante vai assinar um contrato de um ano nesta terça-feira (29), no CT Rei Pelé.

