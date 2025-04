Santos muda estratégia para acelerar retorno de Neymar ao time

O Santos decidiu mudar a estratégia do clube para a recuperação de Neymar, afastado dos gramados desde a semana passada, após sentir a coxa esquerda durante a partida contra o Atlético-MG, no dia 16 de abril. A lesão foi considerada leve, e o Peixe optou por centralizar todo o processo de reabilitação no departamento médico do clube.

A meta é garantir uma recuperação completa, com menor risco de novas lesões e foco em recondicionamento físico. Neymar tem seguido um cronograma intensivo de fisioterapia e fortalecimento muscular no CT Rei Pelé.

Desde seu retorno, Neymar participou de oito partidas seguidas, com três gols e três assistências. A expectativa é que o camisa 10 esteja de volta aos treinos com bola dentro de três semanas, com possibilidade de atuar entre o fim de maio e o início de junho. A prioridade, no entanto, é garantir uma sequência saudável para o jogador. Na primeira lesão, o Santos "dividia" o tratamento com a equipe de Neymar.

Além de Neymar, o Santos também lida com outras ausências importantes. Barreal teve diagnosticada uma pequena lesão no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida durante o clássico, e já está em tratamento com os fisioterapeutas. Soteldo segue fora por conta de um problema muscular na mesma região, enquanto o volante Souza ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito.

Enquanto tenta recuperar os jogadores lesionados, o Santos se prepara para o jogo contra o Red Bull Bragantino, às 20h30, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O clube ocupa atualmente a 18ª colocação na Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

