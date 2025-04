Santos contrata Cléber Xavier; contrato é válido por um ano

O Santos acertou a contratação de Cléber Xavier como novo técnico do time. O comandante vai substitutir o português Pedro Caixinha. O contrato é válido até o fim desta temporada.

O Peixe usou o membro fixo da comissão técnica, o ex-jogador César Sampaio, durante o período sem treinador. A diretoria chegou a cogitar uma efetivação. No entanto, após as derrotas para o São Paulo e o Red Bull Bragantino, o Alvinegro foi novamente ao mercado.

Auxiliar técnico de Tite na Seleção Brasileira deve ser anunciado em breve e chega na companhia de Matheus Bacchi. Esta será a primeira oportunidade na carreira como treinador. Ele é aguardado nesta terça-feira (29), no CT Rei Pelé.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos



César Xavier é aguardado no CT Rei Pelé nesta terça-feira (29). Novo técnico será anunciado oficialmente em breve. (Foto: Cléber Xavier e Tite. Lucas Figueiredo/CBF)

Relembre a novela do Peixe por um novo técnico:

O Santos demitiu o técnico Pedro Caixinha no dia 14 de abril, data do aniversário de 113 anos do clube. O time já estava na zona do rebaixamento e apresentava um rendimento ruim em campo. O português dirigiu a equipe em apenas 17 jogos, acumulando 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.

Logo após a demissão, o clube foi ao mercado e fez sonadagens por Dorival Jr., Luís Castro, Tite e Jorge Sampaoli. O argentino foi o técnico que chegou mais perto de assinar com o Peixe, mas o momento turbulento e a incerteza de investimentos para contratações acabaram afastando Sampaoli da Baixada Santista.

A ideia de ter um técnico que tem intimidade com Neymar agrada a diretoria já que o craque tem planos de ficar no clube até a Copa do Mundo do ano que vem. O vínculo atual se encerra no dia 30 de junho.

O Alvinegro entra em campo nesta quinta-feira (01), às 18h, na Vila Belmiro, contra o CBR, pela terceira fase da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o Santos joga no próximo domingo (04), diante do Grêmio, às 16h, em Porto Alegre, pela 7ª rodada. O time é o vice-lanterna com apenas uma vitória em seis partidas.