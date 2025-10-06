Santos terá 10 dias para ‘juntar os cacos’ e buscar reação no Brasileiro

O Santos tenta se recuperar da dura derrota para o Ceará por 3 a 0, neste domingo (5), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Próximo da zona de rebaixamento, o clube ganhou um respiro na sequência de jogos, o que pode ajudar o técnico Juan Pablo Vojvoda a corrigir a equipe.

Com a Data Fifa, o treinador argentino terá cerca de 10 dias para se preparar para o clássico contra o Corinthians, marcado para o dia 15 de outubro, às 21h30, na Vila Belmiro.

De certo, o treinador argentino já sabe que não poderá contar com Tiquinho Soares, que recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o time. Além dele, o zagueiro Alexis Duarte estará com a seleção do Paraguai nos amistosos contra Japão, no dia 10 de outubro, e Coreia do Sul, no dia 14 de outubro, durante a Data Fifa.

— Perdemos Tiquinho, Duarte… temos uma concorrência na defesa com Frías, Luan (Peres), Zé Ivaldo, Luisão. Temos que observar e, a partir daí, tomar decisões — disse Vojvoda.

Além dos nomes citados pelo treinador, Mayke foi preservado do confronto contra o Ceará e ficou em Santos devido a uma inflamação no joelho direito. O meio-campista Victor Hugo segue em transição com fisioterapia e é dúvida.

Já o meia-atacante Neymar continua em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e deve permanecer fora.

Santos vive momento delicado na temporada (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Treinador quer recuperar a parte mental dos atletas

Os problemas do Santos, no momento, vão além das questões físicas. A equipe ocupa uma posição delicada na tabela do Brasileirão: está em 16º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento, com 28 pontos somados, três à frente do Vitória, que abre a zona da degola.

➡️ Vojvoda analisa derrota do Santos e lamenta: ‘Não fizemos um bom jogo’

Vojvoda destacou que o clube vinha de cinco jogos sem perder (Fluminense, Atlético-MG, São Paulo, Red Bull Bragantino e Grêmio), mas que é preciso recuperar o equilíbrio emocional dos atletas na reta final do Brasileirão.

— Temos que utilizar esses 10 dias para trabalhar, observar bem, recuperar a parte mental e a física. Foi uma derrota depois de cinco jogos invicto. Ser forte, saber que é uma competição que vamos brigar até o final, onde cada ponto tem muita importância. Vamos utilizar essa semana para isso — finalizou o treinador.