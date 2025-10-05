Vojvoda analisa derrota do Santos e lamenta: ‘Não fizemos um bom jogo’

O técnico Juan Pablo Vojvoda afirmou que a atuação do Santos diante do Ceará, na derrota por 3 a 0 neste domingo (5), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a pior partida do clube sob seu comando.

continua após a publicidade

O time de Vojvoda controlou 59% da posse de bola e finalizou 17 vezes contra 10 do adversário, além de somar sete escanteios e criar três grandes chances, mas parou nas defesas do goleiro Bruno Ferreira e no travessão.

— Concordo (pior jogo pelo Santos). Não foi um bom jogo. Não entramos bem em campo. Tivemos passividade defensiva, principalmente nos primeiros 15 minutos. O Ceará marcou um gol, e a partir daí tivemos volume de jogo, mas sem finalização, assim como já vimos em outro jogo. Não foi um bom jogo em geral. Defensivamente não tivemos controle e, com a bola, não produzimos — disse o treinador.

continua após a publicidade

— No segundo tempo, tivemos algumas chances, o adversário também teve, mas deixamos muito espaço atrás. Mas temos que fazer gol. Quando não marcamos, muda tudo. Hoje não fizemos um bom jogo — completou.

Ceará venceu o Santos por 3 a 0 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

O treinador também comentou sobre as mudanças na escalação do Peixe. No setor defensivo, Mayke foi preservado e ficou em Santos devido a uma inflamação no joelho direito, abrindo espaço para Igor Vinícius. Na zaga, Luan Peres começou no banco, enquanto Adonis Frías e Alexis Duarte formaram a dupla titular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Na parte ofensiva, Barreal foi para o banco de reservas, e Tomás Rincón retomou a titularidade como capitão da equipe.

— Igor Vinícius por Mayke, pois Mayke não pôde viajar por problema físico. Enquanto a maior mudança foi na zaga. Em um jogo aéreo forte do Ceará, com Pedro Raul, os jogadores demonstraram, tanto Frías quanto Duarte, bom jogo aéreo. E eu preferi essa agressividade por parte deles. A outra mudança foi tática: Rincón por Barreal. Pensei em um time mais forte no meio e preservar Barreal e Souza para o segundo tempo — concluiu.

O que vem pela frente?

O Ceará volta a campo no dia 15 de outubro, às 20h, fora de casa, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos joga no mesmo dia, às 21h30, na Vila Belmiro, em clássico contra o Corinthians, pela mesma competição.