Em reencontro, Ceará impõe primeiro revés de Vojvoda no Santos

O Ceará derrotou o Santos por 3 a 0 na noite deste domingo (5), na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A. O técnico Juan Pablo Vojvoda, antigo rival do Vovô, sofreu a sua primeira derrota no comando do Peixe.

Vojvoda soma agora seis partidas pelo Santos, com uma vitória, quatro empates e uma derrota. O argentino assumiu o cargo na equipe em agosto, com a missão de afastar os paulistas da zona de rebaixamento.

Antes, o treinador fez história no Fortaleza em uma passagem de mais de quatro anos. O Alvinegro, rival do Leão, ofereceu grandes dificuldades para o profissional no período: foram cinco vitórias, oito empates e 11 derrotas de Vojvoda contra o clube.

Partida entre Ceará e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O Ceará é, inclusive, o time que mais derrotou Juan Pablo Vojvoda em toda a sua carreira. Na sequência, três clubes registram empates no histórico contra o treinador argentino: Atlético-MG (duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas), Flamengo (três vitórias, um empate e cinco derrotas) e Cuiabá (duas vitórias, um empate e cinco derrotas).

Neste domingo, em campo, Lucas Mugni marcou o primeiro gol da equipe de Porangabuçu. Pedro Henrique ampliou e Fernando Sobral, nos acréscimos do 2º tempo, decretou o 3 a 0.

Momentos de Ceará e Santos

Com o resultado positivo, o Vovô subiu para o décimo lugar na tabela, com 34 pontos. O clube abriu nove de distância para o Z4 e, dessa forma, está mais próximo de garantir a permanência na Série A.

O Peixe é o 16º colocado no campeonato, estacionado em 28 pontos. O Vitória, que abre a zona de rebaixamento, tem 25. O Fortaleza, com 24, aparece logo depois na classificação.