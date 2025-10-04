Alexis Duarte é convocado pelo Paraguai e desfalca Santos contra o Corinthians
Defensor titular será ausência no clássico após ser chamado para amistosos da seleção
O zagueiro Alexis Duarte, do Santos, foi convocado para defender a Seleção do Paraguai nos amistosos contra Japão, no dia 10 de outubro, e Coreia do Sul, no dia 14 de outubro, durante a Data Fifa.
A convocação do atleta, no entanto, deve desfalcar o Santos no clássico contra o Corinthians, marcado para o dia 15, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Com a partida acontecendo em Seul, na Coreia, a longa viagem deve impedir a presença do defensor.
Alexis Duarte foi apresentado no Santos no dia 16 de setembro. Inicialmente, o zagueiro iniciou sua passagem no banco de reservas da equipe de Juan Pablo Vojvoda, mas, após uma lesão de Adonis Frías, emendou uma sequência de dois jogos como titular.
Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, o defensor de 25 anos também acumula passagens pelas seleções de base do Paraguai e atualmente integra o elenco principal da seleção paraguaia, que conseguiu classificação histórica para a Copa do Mundo de 2026.
Corinthians também com desfalques
O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Coreia do Sul, em Seul, no dia 10, e Japão, em Tóquio, no dia 14.
Também pelo Paraguai, o atacante Romero foi convocado e estará ao lado de Alexis Duarte nos amistosos contra Japão e Coreia do Sul. O jogador também será desfalque no clássico.
Além da dupla dos times paulistas, o técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, convocou: Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Alan Benítez (Internacional), Damián Bobadilla (São Paulo), Ramón Sosa (Palmeiras), e outros nomes conhecidos do futebol nacional, como Gatito Fernández (ex-Botafogo) e Matías Galarza (ex-Vasco).
