menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Alexis Duarte é convocado pelo Paraguai e desfalca Santos contra o Corinthians

Defensor titular será ausência no clássico após ser chamado para amistosos da seleção

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 04/10/2025
11:24
Lautaro e Alexis estão relacionados para o jogo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraAlexis Duarte vai desfalcar o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Alexis Duarte, do Santos, foi convocado para defender a Seleção do Paraguai nos amistosos contra Japão, no dia 10 de outubro, e Coreia do Sul, no dia 14 de outubro, durante a Data Fifa.

continua após a publicidade

A convocação do atleta, no entanto, deve desfalcar o Santos no clássico contra o Corinthians, marcado para o dia 15, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Com a partida acontecendo em Seul, na Coreia, a longa viagem deve impedir a presença do defensor.

Alexis Duarte foi apresentado no Santos no dia 16 de setembro. Inicialmente, o zagueiro iniciou sua passagem no banco de reservas da equipe de Juan Pablo Vojvoda, mas, após uma lesão de Adonis Frías, emendou uma sequência de dois jogos como titular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, o defensor de 25 anos também acumula passagens pelas seleções de base do Paraguai e atualmente integra o elenco principal da seleção paraguaia, que conseguiu classificação histórica para a Copa do Mundo de 2026.

Alexis Duarte vem sendo titular no Santos (Foto: Divulgação)
Alexis Duarte vem sendo titular no Santos (Foto: Divulgação)

Corinthians também com desfalques

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Coreia do Sul, em Seul, no dia 10, e Japão, em Tóquio, no dia 14.

continua após a publicidade

Também pelo Paraguai, o atacante Romero foi convocado e estará ao lado de Alexis Duarte nos amistosos contra Japão e Coreia do Sul. O jogador também será desfalque no clássico.

Além da dupla dos times paulistas, o técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, convocou: Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Alan Benítez (Internacional), Damián Bobadilla (São Paulo), Ramón Sosa (Palmeiras), e outros nomes conhecidos do futebol nacional, como Gatito Fernández (ex-Botafogo) e Matías Galarza (ex-Vasco).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias