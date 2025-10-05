Ceará vence o Santos e encerra invencibilidade de Vojvoda
Time de Léo Condé cria as principais oportunidades e conquista a vitória
O Ceará venceu o Santos por 3 a 0 na noite deste domingo (5), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gol no início da partida e dois na segunda etapa, o time mandante dominou a maior parte do jogo e voltou a vencer na competição.
Com o resultado, o Santos segue em situação delicada, uma posição acima da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 28 pontos somados. A equipe está três pontos à frente do Vitória, que ocupa a 17ª colocação e abre a zona da degola.
O Vozão, por sua vez, chegou aos 34 pontos e subiu para o 10º lugar na tabela, com nove vitórias, seis empates e 10 derrotas. A vitória em casa representou um importante respiro para o time cearense, que busca se consolidar no meio da classificação.
A vitória da equipe de Léo Condé quebrou a invencibilidade do técnico Juan Pablo Vojvoda, que somava cinco partidas à frente do Santos, com quatro empates e um triunfo.
O JOGO:
A primeira grande oportunidade da partida surgiu logo no primeiro minuto. Tomás Rincón perdeu a bola no meio-campo e, em contra-ataque, Pedro Raul finalizou e acertou a trave. No lance seguinte, em cruzamento na área, Brazão se complicou, mas contou com a ajuda da defesa para afastar o perigo.
O Santos só criou a primeira oportunidade aos nove minutos, com finalização de Guilherme de fora da área, sem oferecer grande perigo ao goleiro adversário.
Apesar de dominar o jogo e ter mais posse de bola, o Ceará abriu o placar aos nove minutos. Em cruzamento na área, Pedro Raul cabeceou mal, mas a bola sobrou para Lucas Mugni, que precisou de duas tentativas para marcar no rebote e colocar o Vozão na frente.
O Santos respondeu aos 18 minutos em cobrança de falta. Rollheiser arriscou de longa distância e acertou a trave. Aos 29 minutos, em boa triangulação de passes, Igor Vinícius cruzou para a área, mas Zé Rafael finalizou mal, mandando a bola para fora.
Aos 34 minutos, o Ceará voltou a assustar. Após a defesa do Santos afastar um cruzamento na área, o lateral Matheus Bahia arriscou de fora da área e acertou o travessão.
SEGUNDO-TEMPO:
O segundo tempo começou no mesmo ritmo em que terminou a primeira etapa. Apesar da alteração no Santos, com a entrada de Barreal no lugar de Rincón, era o Ceará quem ditava as principais chances do jogo.
Em uma delas, dentro da área, Pedro Raul teve a oportunidade de ampliar para o Ceará aos cinco minutos do segundo-tempo, mas furou a finalização.
Aos 20 minutos, o Ceará chegou ao segundo gol em jogada rápida pelo lado esquerdo. Após um arremesso lateral longo, a bola foi desviada de cabeça por Escobar e sobrou para Galeano, que arrancou em velocidade. O atacante invadiu a área e cruzou para Pedro Henrique, livre, empurrar para o fundo do gol.
O Santos quase reagiu aos 28 minutos em um golaço. Souza arrancou pela esquerda e finalizou com força, obrigando Bruno Ferreira a fazer grande defesa. No rebote, Rollheiser dominou no peito e, com um belo movimento, tentou uma bicicleta, mas o goleiro do Ceará voltou a aparecer bem para evitar o gol e mandar para escanteio.
Aos 41 minutos, Vina arriscou de fora da área e a finalização desviou na defesa do Santos, sobrando para Pedro Henrique, que estava pelo lado esquerdo. O atacante finalizou com força, mas a bola acertou a trave, assustando a defesa visitante.
No lance seguinte, aos 42 minutos, o Santos respondeu em um rápido contra-ataque. Caballero recebeu cara a cara com Bruno Ferreira e bateu firme, mas o goleiro conseguiu espalmar. O rebote caiu para Lautaro, que dominou e tentou uma meia bicicleta, quase marcando.
No apagar das luzes, Fernando Sobral arriscou um chute de fora da área e definiu a vitória do Ceará sobre o Santos por 3 a 0.
O que vem pela frente?
O Ceará volta a campo no dia 15 de outubro, às 20h, fora de casa, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos joga no mesmo dia, às 21h30, na Vila Belmiro, em clássico contra o Corinthians, pela mesma competição.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 3x0 SANTOS
27ª RODADA DO BRASILEIRÃO
🗓️ Data e horário: domingo, 5 de outubro, 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Lucas Mugni (1-0); Pedro Henrique (2-0); Fernando Sobral (3-0);
🟨 Cartões amarelos: Lourenço (Ceará); Rollheiser, Igor Vinícius e Tiquinho (Santos);
🔴 Cartão vermelho:
🧑⚖️ Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🏁 VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço (Richardson) e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Aylon), Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Adonis Frías, Alexis Duarte e Escobar (Souza); João Schmidt, Tomás Rincón (Barreal), Zé Rafael e Rollheiser (Thaciano); Lautaro Díaz e Guilherme (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
