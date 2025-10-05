Lautaro admite atuação ruim do Santos e lamenta má fase: ‘Estamos devendo’

Titular novamente no ataque do Santos, o atacante Lautaro Díaz analisou a derrota por 3 a 0 para o Ceará, sofrida na noite deste domingo (5), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe não conseguiu impor o ritmo esperado e voltou a apresentar inconsistências que têm marcado sua temporada. Nesse cenário, Lautaro Díaz avaliou o desempenho do time e reconheceu as falhas em campo.

— Sabemos que estamos devendo ao clube e à torcida. Estamos acreditando muito em nós, ainda temos a vontade de ir em frente. Hoje não foi um bom jogo. Acho que faltou construir com mais determinação, chegar mais na área e finalizar mais. Nos outros jogos finalizamos mais. Hoje, faltou isso — disse Lautaro Díaz à Prime Vídeo.

Números do jogo

Mesmo com mais posse de bola e volume ofensivo, o Santos acabou derrotado pelo Ceará por 3 a 0. O time de Vojvoda controlou 59% da posse e finalizou 17 vezes contra 10 do adversário, além de somar sete escanteios e criar três grandes chances, mas parou nas defesas do goleiro e na falta de precisão nas conclusões.

O Ceará, por sua vez, mostrou eficiência e solidez defensiva. Apesar de ter menos a bola (41%), aproveitou melhor as oportunidades e teve desempenho clínico nas finalizações, transformando 1,20 de gols esperados em três bolas na rede. O goleiro Bruno Ferreira também foi destaque, com cinco defesas importantes que impediram a reação santista.

Ceará venceu o Santos por 3 a 0 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

O que vem pela frente?

O Ceará volta a campo no dia 15 de outubro, às 20h, fora de casa, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos joga no mesmo dia, às 21h30, na Vila Belmiro, em clássico contra o Corinthians, pela mesma competição.