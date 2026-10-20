Santos solicita à CBF para jogar no Morumbis contra o Grêmio; outras partidas seguem na Vila
Confronto válido pela 36ª rodada do Brasileirão está inicialmente marcado para 22 de novembro, um domingo; saiba os bastidores da negociação
O Santos solicitou à CBF a transferência da partida contra o Grêmio para o Morumbis. O duelo, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, está inicialmente marcado para o dia 22 de novembro, um domingo, mas existe a possibilidade de a data ser alterada para a segunda-feira (23).
De acordo com apuração do Lance!, o Peixe já conta com a liberação do São Paulo para atuar no estádio tricolor. Há um acordo de reciprocidade firmado entre os dois clubes que permite ao Santos atuar na capital paulista quando houver necessidade, desde que a data não coincida com shows. Em contrapartida, a equipe são-paulina mandará o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, no dia 4 de novembro.
Com o aval positivo do São Paulo, o Alvinegro formalizou o pedido junto à CBF para mandar o duelo na capital. A expectativa é que a entidade nacional responda à solicitação até o fim desta semana.
Vale destacar que, na mesma data prevista inicialmente para o confronto diante do Grêmio, está marcado o confronto entre Palmeiras e Flamengo no Nubank Parque. Por isso, o acerto também depende da liberação da TV detentora dos direitos de transmissão.
Demais partidas como mandante seguem na Vila Belmiro
Os outros três compromissos restantes do Peixe como mandante nesta reta final de temporada serão disputados no gramado da Vila Belmiro. O próximo desafio em casa acontece contra o Bahia, neste sábado (24), às 21h (de Brasília). Na sequência, a equipe recebe o Palmeiras, partida também agendada para as 19h30 (de Brasília). A rodada final do Brasileirão, contra o Botafogo, no dia 2 de dezembro, igualmente está confirmada no Alçapão.
Para a partida diante do Botafogo, por se tratar de rodada simultânea em que todos os duelos ocorrem na mesma data e horário, de acordo com apuração da reportagem, a diretoria do Peixe chegou a avaliar a possibilidade de atuar longe de Santos.
Contudo, como o Palmeiras jogará na capital paulista na mesma data, o único lugar viável fora de Santos seria em Brasília, em razão da tecnologia de impedimento semiautomático. Diante do cenário, a reportagem apurou que o clube optou em definitivo por manter a partida em seu próprio estádio.
Reta final com confrontos diretos na briga pela Libertadores
Restando sete compromissos para o término do campeonato, o Santos terá pela frente confrontos diante de rivais que figuram na parte de cima da tabela e jogos contra equipes que lutam na metade inferior. Cuca analisou a tabela restante da equipe.
— Temos 5 jogos, aliás, 3 jogos contra equipes que estão na nossa frente, o Fluminense, o Bahia, e o Palmeiras. E depois temos 5 jogos com equipes que estão abaixo da gente, né, que é o Bragantino, o Coritiba, a Vitória, o Grêmio e o Botafogo — projetou o comandante após a partida contra Fluminense, no último domingo (18).
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