CBF confirma local do clássico entre São Paulo e Corinthians
Partida será disputada na Vila Belmiro devido à realização de shows no Morumbis
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado na Vila Belmiro, em Santos, no dia 4 de novembro, às 21h30. A mudança ocorre devido à indisponibilidade do Morumbis, estádio do Tricolor.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O motivo da alteração é a sequência de shows do grupo sul-coreano BTS, programados para os dias 28, 30 e 31 de outubro. A realização dos eventos impossibilita a utilização do estádio na data prevista para o confronto por conta do tratamento do gramado e a estrutura do show.
Em comunicado publicado no site oficial, a CBF explicou que a alteração foi solicitada pelo do São Paulo.
— Solicitação do Clube mandante, por indisponibilidade do estádio oficial do Clube na data original da partida — informou a entidade.
São Paulo escolhe Vila Belmiro para receber o Corinthians
A Vila Belmiro foi considerada pelo São Paulo a única alternativa viável para a realização do clássico na data prevista. O clube avaliou outras possibilidades, mas encontrou obstáculos para transferir o mando de campo.
Uma das opções analisadas foi o estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. No entanto, o Red Bull Bragantino também terá um compromisso diante do Santos na mesma rodada, o que inviabilizou a escolha do local.
O Tricolor também considerou mandar a partida no Canindé ou no Pacaembu, ambos na capital paulista. Entretanto, a necessidade de utilização do sistema de impedimento semiautomático, ainda não implantado nesses estádios, impediu o avanço das alternativas.
A mesma situação foi identificada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, que também chegou a ser considerado pela diretoria são-paulina.
Shows no Morumbis geram mudanças no calendário
A realização de grandes eventos musicais no Morumbis tem provocado alterações no planejamento do São Paulo ao longo da temporada. Além dos dias reservados para as apresentações, a montagem e a desmontagem das estruturas exigem períodos adicionais de preparação e recuperação do gramado.
Em 2026, o estádio recebeu apresentações de artistas como Harry Styles, Shakira e Stray Kids. Para o segundo semestre, a programação também inclui os três shows do BTS, que motivaram a transferência do clássico contra o Corinthians.
A sequência de eventos exige um planejamento específico para a manutenção do campo. Dependendo da proximidade entre os shows e os compromissos esportivos, o clube precisa considerar a recuperação ou até mesmo a substituição do gramado antes de voltar a utilizar o estádio.
Diante desse cenário, o São Paulo tem recorrido a outras praças esportivas para cumprir seus compromissos como mandante. O estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, foi uma das principais alternativas utilizadas pelo clube ao longo da temporada.
Vasco
Boca Juniors tem seis desfalques para enfrentar o Vasco na Sul-AmericanaHá 19 minutos
Vasco
Como assistir Boca Juniors x Vasco no Paramount+?Há 37 minutos
Corinthians
Campeão do mundo aposta em sucesso de Seedorf no CorinthiansHá 38 minutos
Corinthians
Ex-Corinthians e Grêmio fala sobre saída e busca recomeço na EuropaHá 50 minutos
Corinthians
Ainda sem Seedorf, Corinthians inicia preparação para enfrentar o VitóriaHá 1 hora
Cruzeiro
Kaio Jorge desabafa sobre bola parada do CruzeiroHá 1 hora
Mais LANCE!