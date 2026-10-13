CBF confirma local do clássico entre São Paulo e Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado na Vila Belmiro, em Santos, no dia 4 de novembro, às 21h30. A mudança ocorre devido à indisponibilidade do Morumbis, estádio do Tricolor.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O motivo da alteração é a sequência de shows do grupo sul-coreano BTS, programados para os dias 28, 30 e 31 de outubro. A realização dos eventos impossibilita a utilização do estádio na data prevista para o confronto por conta do tratamento do gramado e a estrutura do show.

continua após a publicidade

Em comunicado publicado no site oficial, a CBF explicou que a alteração foi solicitada pelo do São Paulo.

— Solicitação do Clube mandante, por indisponibilidade do estádio oficial do Clube na data original da partida — informou a entidade.

São Paulo x Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

São Paulo escolhe Vila Belmiro para receber o Corinthians

A Vila Belmiro foi considerada pelo São Paulo a única alternativa viável para a realização do clássico na data prevista. O clube avaliou outras possibilidades, mas encontrou obstáculos para transferir o mando de campo.

Uma das opções analisadas foi o estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. No entanto, o Red Bull Bragantino também terá um compromisso diante do Santos na mesma rodada, o que inviabilizou a escolha do local.

continua após a publicidade

O Tricolor também considerou mandar a partida no Canindé ou no Pacaembu, ambos na capital paulista. Entretanto, a necessidade de utilização do sistema de impedimento semiautomático, ainda não implantado nesses estádios, impediu o avanço das alternativas.

A mesma situação foi identificada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, que também chegou a ser considerado pela diretoria são-paulina.

continua após a publicidade

Shows no Morumbis geram mudanças no calendário

A realização de grandes eventos musicais no Morumbis tem provocado alterações no planejamento do São Paulo ao longo da temporada. Além dos dias reservados para as apresentações, a montagem e a desmontagem das estruturas exigem períodos adicionais de preparação e recuperação do gramado.

Em 2026, o estádio recebeu apresentações de artistas como Harry Styles, Shakira e Stray Kids. Para o segundo semestre, a programação também inclui os três shows do BTS, que motivaram a transferência do clássico contra o Corinthians.

continua após a publicidade

A sequência de eventos exige um planejamento específico para a manutenção do campo. Dependendo da proximidade entre os shows e os compromissos esportivos, o clube precisa considerar a recuperação ou até mesmo a substituição do gramado antes de voltar a utilizar o estádio.

Diante desse cenário, o São Paulo tem recorrido a outras praças esportivas para cumprir seus compromissos como mandante. O estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, foi uma das principais alternativas utilizadas pelo clube ao longo da temporada.