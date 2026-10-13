Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CBF confirma local do clássico entre São Paulo e Corinthians

Partida será disputada na Vila Belmiro devido à realização de shows no Morumbis

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
13/10/2026 18:31
Favorite o Lance! no Google
Disputa de bola entre São Paulo x Corinthians
CBF confirmou o palco da partida entre São Paulo x Corinthians (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado na Vila Belmiro, em Santos, no dia 4 de novembro, às 21h30. A mudança ocorre devido à indisponibilidade do Morumbis, estádio do Tricolor.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O motivo da alteração é a sequência de shows do grupo sul-coreano BTS, programados para os dias 28, 30 e 31 de outubro. A realização dos eventos impossibilita a utilização do estádio na data prevista para o confronto por conta do tratamento do gramado e a estrutura do show.

continua após a publicidade

Em comunicado publicado no site oficial, a CBF explicou que a alteração foi solicitada pelo do São Paulo.

— Solicitação do Clube mandante, por indisponibilidade do estádio oficial do Clube na data original da partida — informou a entidade.

Santos enfrenta o Vasco na Vila Belmiro.
São Paulo x Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

São Paulo escolhe Vila Belmiro para receber o Corinthians

A Vila Belmiro foi considerada pelo São Paulo a única alternativa viável para a realização do clássico na data prevista. O clube avaliou outras possibilidades, mas encontrou obstáculos para transferir o mando de campo.

Uma das opções analisadas foi o estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. No entanto, o Red Bull Bragantino também terá um compromisso diante do Santos na mesma rodada, o que inviabilizou a escolha do local.

continua após a publicidade

O Tricolor também considerou mandar a partida no Canindé ou no Pacaembu, ambos na capital paulista. Entretanto, a necessidade de utilização do sistema de impedimento semiautomático, ainda não implantado nesses estádios, impediu o avanço das alternativas.

A mesma situação foi identificada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, que também chegou a ser considerado pela diretoria são-paulina.

continua após a publicidade

Shows no Morumbis geram mudanças no calendário

A realização de grandes eventos musicais no Morumbis tem provocado alterações no planejamento do São Paulo ao longo da temporada. Além dos dias reservados para as apresentações, a montagem e a desmontagem das estruturas exigem períodos adicionais de preparação e recuperação do gramado.

Em 2026, o estádio recebeu apresentações de artistas como Harry Styles, Shakira e Stray Kids. Para o segundo semestre, a programação também inclui os três shows do BTS, que motivaram a transferência do clássico contra o Corinthians.

continua após a publicidade

A sequência de eventos exige um planejamento específico para a manutenção do campo. Dependendo da proximidade entre os shows e os compromissos esportivos, o clube precisa considerar a recuperação ou até mesmo a substituição do gramado antes de voltar a utilizar o estádio.

Diante desse cenário, o São Paulo tem recorrido a outras praças esportivas para cumprir seus compromissos como mandante. O estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, foi uma das principais alternativas utilizadas pelo clube ao longo da temporada.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Tomas Aranda em ação

Vasco

Boca Juniors tem seis desfalques para enfrentar o Vasco na Sul-Americana

Há 19 minutos
Ind. Santa Fe e Vasco pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Vasco

Como assistir Boca Juniors x Vasco no Paramount+?

Há 37 minutos
Clarence Seedorf sorrindo em imagem

Corinthians

Campeão do mundo aposta em sucesso de Seedorf no Corinthians

Há 38 minutos
Du Queiroz em ação pelo Sabah FK

Corinthians

Ex-Corinthians e Grêmio fala sobre saída e busca recomeço na Europa

Há 50 minutos
Elenco do Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (13)

Corinthians

Ainda sem Seedorf, Corinthians inicia preparação para enfrentar o Vitória

Há 1 hora
Kaio Jorge chegando para jogo do Cruzeiro

Cruzeiro

Kaio Jorge desabafa sobre bola parada do Cruzeiro

Há 1 hora
Mais LANCE!
Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x City Torque

Atlético-MG x City Torque: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Marcelo Teixeira

Santos chega a sete transfer bans e pode sofrer novas punições na Fifa; entenda

Maracanã antes de Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil

Vasco esgota ingressos para semifinal contra o Boca Juniors no Maracanã

Atlético x Juventud de las Piedras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Equilíbrio marca o histórico do Atlético contra uruguaios: veja o retrospecto

Gramado do Maracanã

Briga pelo Maracanã é mais uma prova de que perdeu a essência

Torcedores do Cruzeiro protestam durante desembarque da delegação (Foto: Reprodução)

Cruzeiro se pronuncia após protestos em desembarque

Torcedores do Cruzeiro se manifestam após chegada do elenco em Belo Horizonte (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Protesto de torcedores do Cruzeiro divide opiniões: 'Acabou o ano'

Cuca e Neymar

Santos terá semana livre para treinar após derrota e mira recuperação no Brasileirão

Artur Jorge em Bragança Paulista

Artur Jorge nega oscilação no Cruzeiro após Data Fifa

Silvio Barsetti

Morre Silvio Barsetti, o 10 do jornalismo de Seleção

Memphis Depay

Corinthians vê risco de rebaixamento subir após goleada no Dérbi

Protestos da torcida do Cruzeiro

Elenco do Cruzeiro é recebido com protestos após derrota para o Bragantino

Camisa do Santos

Santos lança coleção inédita em homenagem a Pelé; veja detalhes