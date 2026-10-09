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Santos quebra marca de quase 11 anos e registra maior público da temporada na Vila Belmiro

Peixe estabelece nova marca no ano na partida válida pelo Brasileirão; estádio passa por reformas

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
09/10/2026 12:18
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Vila Belmiro, estádio do Santos - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
Vila Belmiro, estádio do Santos - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

O Santos empatou em 2 a 2 contra o Flamengo na noite desta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. O confronto, além de ser marcado pela volta de Neymar e com dois gols do camisa 10, registrou o maior público do ano e quebrou uma marca de mais de uma década no estádio.

O maior público do ano na Vila até então havia sido registrado no empate por 0 a 0 entre Santos e Palmeiras, no dia 2 de setembro, com 15.077 presentes. Segundo divulgado pelo Peixe, o confronto contra o Flamengo superou esse número e estabeleceu o novo recorde do Peixe na casa santista em 2026, com 16.600 presentes.

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De acordo com apuração do Lance!, a última vez que o Santos tinha recebido um público com mais de 16 mil torcedores foi no dia 8 de maio de 2016, na final do Paulistão, contra o Audax, quando contou 16.018 pessoas.

Público da Vila Belmiro bate recorde do ano e de 11 anos.
Público da Vila Belmiro bate recorde do ano e de 11 anos - (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

Vila Belmiro passa por reforma na arquibancada das organizadas

Novas etapas das obras na Vila Belmiro tiveram início no dia 24 de setembro. Nesta fase, os trabalhos estão concentrados no setor das torcidas organizadas, e a expectativa é que a revitalização total do estádio seja concluída somente na temporada de 2027, no mês de março.

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Na etapa atual, o setor 7/8, destinado às organizadas e denominado arquibancada Cosmo Damião, passa por uma extensão até ficar mais próximo do nível do gramado. Para isso, o clube trabalha no rebaixamento do setor e na ampliação dos degraus de concreto, reduzindo o espaço que separa os torcedores do campo. A expectativa é que estas intervenções específicas fiquem prontas em um prazo de 60 a 90 dias e, por conta disso, no jogo contra o Flamengo, foi feita uma estrutura temporária com tapumes no setor para receber a torcida.

"Revitalização" e outras melhorias realizadas

Diante da situação ainda indefinida sobre a parceria com a WTorre, o Santos tem atuado para revitalizar e aumentar a capacidade da Vila Belmiro. A intenção do clube é que, além das reformas atuais, camarotes também sejam construídos acima das arquibancadas, elevando a capacidade total do estádio para 25 mil lugares.

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As intervenções fazem parte de uma sequência de melhorias promovidas pelo Peixe nos últimos meses. Em abril, o clube realizou adequações no setor do Portão 17, voltado aos sócios, para atender às exigências da Conmebol durante a Copa Sul-Americana.

Em julho, o Santos iniciou uma intervenção estrutural na Vila Belmiro durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. A reforma na arquibancada Cosmo Damião, teve como objetivo ampliar a capacidade do estádio por meio da readequação dos degraus em dois níveis.

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Em agosto, o quarto andar do estádio, espaço de acesso às cabines de imprensa, tribuna, cadeiras cativas e camarotes, entrou em processo de remodelação. Antes disso, em janeiro, o Santos já havia reinaugurado a sala de imprensa Armando Gomes dentro do pacote de melhorias operacionais.

Em nota interna enviada anteriormente, a diretoria ressaltou que as obras fazem parte de um processo contínuo de modernização. O local segue utilizado para partidas oficiais e eventos, e o clube reforça a necessidade de ajustes constantes para garantir o conforto da torcida e manter a estrutura apta às competições, respeitando as limitações financeiras atuais.

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Setor da Vila Belmiro que passa por reforma.
Setor da Vila Belmiro que passa por reforma - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
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