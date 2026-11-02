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Santos sofre com gol contra e perde para o Bragantino no Brasileirão

Rodinei foi quem abriu o placar em gol contra no início do duelo em Bragança Paulista

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/11/2026 22:07
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Cinco jogadores do RB Bragantino comemoram no campo à noite, em jogo contra o Santos.
(Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O Santos perdeu para o RB Bragantino nesta segunda-feira (2), por 2 a 1, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Rodinei, contra, e Wallace Yan, pelos donos da casa, enquanto Coutinho diminuiu.

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Massa Bruta em vantagem

O Red Bull Bragantino abriu o placar logo no início da partida, graças ao gol contra de Rodinei, que tentou afastar o cruzamento e mandou contra a própria meta. O Peixe, então, começou a correr atrás do prejuízo e chegou ao gol de empate com Coutinho, que aproveitou passe de Gabigol para deixar tudo igual. No entanto, a alegria santista durou pouco e o Massa Bruta foi às redes novamente, agora, Wallace Yan, que cabeceou com força para o gol de Diógenes e foi para o intervalo em vantagem.

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Santos reclama de pênalti

Atrás do placar, o Santos voltou para o gramado disposto a reverter o resultado, e viu Gabigol tentar logo nos primeiros minutos. O Massa Bruta, no entanto, também tentava assustar o goleiro Diógenes. Na metade, no entanto, o domínio era maior dos comandados de Cuca, mas não conseguia balançar as redes. Nos minutos finais, o RB Bragantino se fechou mais para evitar as investidas do Peixe. E, aos 35, Rony recebeu passe dentro da área. Ryan foi ao corpo do atacante, que foi ao chão e pediu pênalti. A árbitra Edina Alves não viu falta e mandou o jogo seguir.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, os dois times trocaram de posição na tabela de classificação. O RB Bragantino agora ocupa a nona posição, com 47 pontos, enquanto o Peixe aparece logo atrás, com a mesma pontuação, mas separados pelos critérios de desempate.

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Na próxima rodada, o Massa Bruta vai ao Barradão enfrentar o Vitória, na quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), enquanto o Santos vai ao Couto Pereira encarar o Coritiba, um dia antes, às 19h30.

Bragantino x Santos: jogadores disputam bola no ar durante a partida.
Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

FICHA TÉCNICA
RB Bragantino x Santos - 34ª rodada
📅 Data: 2 de Novembro de 2026
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
📍 Local:  Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
⚽ Gols: Rodinei (c)(RBB), Coutinho (SAN), Wallace Yan (RBB)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Barbosa (RBB) ; João Alencar, Luan Peres e Barreal (SAN)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalação do RB Bragantino: Thiago Volpi; Ryan, Gustavo Marques, Guzmán, Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Lucas Barbosa; Wallace Yan (Herrera), Eduardo Sasha (Pitta) e Henry Mosquera (Alix Vinicius).

Escalação do Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique e Christian Oliva (Arthur); Gabriel Bontempo Rollheiser, Philippe Coutinho (Caballero) e Everton Cebolinha (Rony); Gabigol.

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