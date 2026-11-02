Santos sofre com gol contra e perde para o Bragantino no Brasileirão
Rodinei foi quem abriu o placar em gol contra no início do duelo em Bragança Paulista
O Santos perdeu para o RB Bragantino nesta segunda-feira (2), por 2 a 1, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Rodinei, contra, e Wallace Yan, pelos donos da casa, enquanto Coutinho diminuiu.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Massa Bruta em vantagem
O Red Bull Bragantino abriu o placar logo no início da partida, graças ao gol contra de Rodinei, que tentou afastar o cruzamento e mandou contra a própria meta. O Peixe, então, começou a correr atrás do prejuízo e chegou ao gol de empate com Coutinho, que aproveitou passe de Gabigol para deixar tudo igual. No entanto, a alegria santista durou pouco e o Massa Bruta foi às redes novamente, agora, Wallace Yan, que cabeceou com força para o gol de Diógenes e foi para o intervalo em vantagem.
Santos reclama de pênalti
Atrás do placar, o Santos voltou para o gramado disposto a reverter o resultado, e viu Gabigol tentar logo nos primeiros minutos. O Massa Bruta, no entanto, também tentava assustar o goleiro Diógenes. Na metade, no entanto, o domínio era maior dos comandados de Cuca, mas não conseguia balançar as redes. Nos minutos finais, o RB Bragantino se fechou mais para evitar as investidas do Peixe. E, aos 35, Rony recebeu passe dentro da área. Ryan foi ao corpo do atacante, que foi ao chão e pediu pênalti. A árbitra Edina Alves não viu falta e mandou o jogo seguir.
Classificação e próximos jogos
Com o resultado, os dois times trocaram de posição na tabela de classificação. O RB Bragantino agora ocupa a nona posição, com 47 pontos, enquanto o Peixe aparece logo atrás, com a mesma pontuação, mas separados pelos critérios de desempate.
Na próxima rodada, o Massa Bruta vai ao Barradão enfrentar o Vitória, na quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), enquanto o Santos vai ao Couto Pereira encarar o Coritiba, um dia antes, às 19h30.
FICHA TÉCNICA
RB Bragantino x Santos - 34ª rodada
📅 Data: 2 de Novembro de 2026
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
⚽ Gols: Rodinei (c)(RBB), Coutinho (SAN), Wallace Yan (RBB)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Barbosa (RBB) ; João Alencar, Luan Peres e Barreal (SAN)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do RB Bragantino: Thiago Volpi; Ryan, Gustavo Marques, Guzmán, Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Lucas Barbosa; Wallace Yan (Herrera), Eduardo Sasha (Pitta) e Henry Mosquera (Alix Vinicius).
Escalação do Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique e Christian Oliva (Arthur); Gabriel Bontempo Rollheiser, Philippe Coutinho (Caballero) e Everton Cebolinha (Rony); Gabigol.
.
Tudo sobre
Santos
Gabigol rebate pergunta sobre queda de rendimento do Santos e questiona arbitragem após derrotaHá 1 minuto
Fora de Campo
Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após derrota no BrasileirãoHá 13 minutos
Fora de Campo
Atuação de Wallace Yan em RB Bragantino x Santos viraliza: 'Mais um'Há 1 hora
Fora de Campo
Gol contra de Rodinei vira assunto em Bragantino x Santos: 'Loucura'Há 1 hora
Futebol Nacional
Novo formato da Série B promete disputa acirrada pelo acesso; rebaixados estão praticamente definidosHá 2 horas
Santos
Veja os gols da vitória do RB Bragantino sobre o Santos no BrasileirãoHá 2 horas
Mais LANCE!