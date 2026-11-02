O Santos está pronto para enfrentar o RB Bragantino nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O principal reforço de Cuca para esta partida será o retorno do meio-campista Arthur. O jogador se recuperou de uma lesão na coxa direita e vai iniciar a partida no banco de reservas.

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Além disso, o Santos tenta encerrar um jejum de quatro anos sem vencer o rival como visitante para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores. A última vitória santista em Bragança Paulista ocorreu em 17 de outubro de 2022.

Na ocasião, o Alvinegro venceu por 2 a 0, com gols marcados por Camacho e Ângelo. Desde então, o Peixe visitou o Massa Bruta em outras três oportunidades, sendo duas pela Série A e uma pelo Campeonato Paulista, somando duas derrotas e um empate.

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Escalação do Santos:

Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique e Christian Oliva; Gabriel Bontempo, Philippe Coutinho e Everton Cebolinha; Gabigol.

Desfalques: Neymar (suspenso), João Schmidt (suspenso), Thaciano (dores na coxa), Escobar (dores na coxa direita), Willian Arão (lesão na coxa direita), Lucas Veríssimo (lesão na coxa esquerda), Gabriel Brazão (lesão no ombro esquerdo) e Vinícius Lira (transição para o gramado).

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Pendurados: Gabriel Brazão, João Paulo, Lucas Veríssimo, Escobar, Gabriel Menino, Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser, Thaciano, Barreal e Gabigol.



