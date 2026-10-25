No Santos, Neymar supera número de gols em cartões em 2026

Neymar ficará quase um mês afastado dos gramados pelo Santos após receber dois jogos de suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e pela expulsão no duelo contra o Bahia, no último sábado. A expectativa é que o camisa 10 retorne apenas na 35ª rodada do Brasileirão, contra o Coritiba, em 18 de novembro.

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O atacante soma 12 cartões amarelos e um vermelho na temporada de 2026, superando os 10 gols marcados em 27 partidas pelo Santos. Além disso, Neymar contribuiu com oito assistências ao longo do ano. Apesar da suspensão, ele ainda pode igualar sua maior marca de jogos em uma temporada desde que deixou o Barcelona, em 2017, caso dispute as quatro partidas restantes após a Data Fifa.

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O técnico Cuca minimizou a situação, ressaltando a experiência do jogador e a necessidade de entender os motivos por trás das reações que levaram às punições. O treinador afirmou que pretende conversar com Neymar antes de qualquer julgamento e destacou que o atleta está refletindo sobre a expulsão.

Com mais cartões do que gols em 2026, Neymar aguarda denúncia e julgamento no STJD (Foto: Jota Erre / AGIF / Folhapress)

Neymar também criticou a atitude do árbitro, que aplicou a lei contra o racismo após um lance em que o atacante colocou a mão na boca durante uma discussão em campo. O jogador considerou a ação do árbitro como uma tentativa de se beneficiar no jogo e classificou o episódio como "muito sério" e "surreal".

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Desde a Copa do Mundo, Neymar vinha em boa fase, permanecendo invicto em 12 jogos, com seis vitórias, seis empates, quatro gols e quatro assistências. Os próximos compromissos do Santos, nos quais ele estará ausente, são contra Palmeiras, na Vila Belmiro, e Bragantino, fora de casa.

Sem Neymar por quase um mês, Santos encara clássico com Palmeiras e duelo contra o Bragantino (Foto: Raul Baretta / Santos FC.)

Além da suspensão automática, Neymar ainda será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão e pode receber um gancho maior. Ele também corre o risco de ser denunciado por um empurrão dado em Rogério Ceni durante o jogo contra o Bahia.

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Neymar deve retornar ao time santista na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, prevista para 18 de novembro, após o término da Data Fifa e o cumprimento das suspensões.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.