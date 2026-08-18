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Santos anuncia promoção nos ingressos para partida contra o Mirassol; veja preços

Peixe busca segunda vitória seguida no torneio e mira estádio lotado no próximo domingo (23)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
18/08/2026 11:56
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Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos anunciou uma promoção de ingressos para a partida contra o Mirassol, que acontece no domingo (13), às 18h30, na Vila Belmiro. As vendas iniciam nesta terça-feira (18) para sócios e não sócios e terão ingressos a partir de R$ 10.

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De acordo com o comunicado publicado pelo clube, as vendas para os torcedores que fazem parte do Sócio Rei iniciam às 13h de forma exclusiva. A ordem de venda é definida pelo ranking de prioridade do programa. Mais tarde, às 17h, abrem as vendas para o público geral, que serão feitas pelo app ou site sociorei.com.

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Os associados também garantem valores mais baixos nos ingressos, que podem ser gratuitos em alguns setores do estádio para integrantes da categoria "Black". Para os torcedores que não são sócios, os ingressos iniciam em R$ 40.

A promoção de ingressos tem como objetivo voltar a lotar a Vila Belmiro. Após boa vitória por 3 a 0 em cima do Vasco, fora de casa, a expectativa da torcida santista é de mais um triunfo, dessa vez em casa, para abrir vantagem do Z4 do Brasileirão.

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O Santos ocupa a 14ª colocação na tabela, com 25 pontos somados, e fará um confronto direto com o Mirassol. A equipe do interior paulista entrou na zona do rebaixamento e tem 23 pontos, na 17ª posição do campeonato.

Veja os valores dos ingressos de Santos x Mirassol

Torcedores Sócio-Rei

Santos faz promoção de ingressos para o jogo contra o Mirassol
Santos faz promoção de ingressos para o jogo contra o Mirassol. (Foto: Reprodução)

Torcedores Santos Mais Popular (não-sócios)

Santos coloca ingressos promocionais para jogo diante do Mirassol
Santos coloca ingressos promocionais para jogo diante do Mirassol. (Foto: Reprodução)

Confira a programação do Santos na semana:

Segunda-feira (17)
Folga.

Terça-feira (18)
Apresentação às 9h e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.

Viagem para o Equador de tarde.

Quarta-feira (19)
Treino no Equador.

Quinta-feira (20)
Deportivo Macará x Santos FC - Estádio Bellavista, em Ambato (EQU) - 19h (de Brasília) - Conmebol Sudamericana.

Retorno para Santos após a partida.

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