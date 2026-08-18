Santos anuncia promoção nos ingressos para partida contra o Mirassol; veja preços
Peixe busca segunda vitória seguida no torneio e mira estádio lotado no próximo domingo (23)
O Santos anunciou uma promoção de ingressos para a partida contra o Mirassol, que acontece no domingo (13), às 18h30, na Vila Belmiro. As vendas iniciam nesta terça-feira (18) para sócios e não sócios e terão ingressos a partir de R$ 10.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
De acordo com o comunicado publicado pelo clube, as vendas para os torcedores que fazem parte do Sócio Rei iniciam às 13h de forma exclusiva. A ordem de venda é definida pelo ranking de prioridade do programa. Mais tarde, às 17h, abrem as vendas para o público geral, que serão feitas pelo app ou site sociorei.com.
Os associados também garantem valores mais baixos nos ingressos, que podem ser gratuitos em alguns setores do estádio para integrantes da categoria "Black". Para os torcedores que não são sócios, os ingressos iniciam em R$ 40.
A promoção de ingressos tem como objetivo voltar a lotar a Vila Belmiro. Após boa vitória por 3 a 0 em cima do Vasco, fora de casa, a expectativa da torcida santista é de mais um triunfo, dessa vez em casa, para abrir vantagem do Z4 do Brasileirão.
O Santos ocupa a 14ª colocação na tabela, com 25 pontos somados, e fará um confronto direto com o Mirassol. A equipe do interior paulista entrou na zona do rebaixamento e tem 23 pontos, na 17ª posição do campeonato.
Veja os valores dos ingressos de Santos x Mirassol
Torcedores Sócio-Rei
Torcedores Santos Mais Popular (não-sócios)
Confira a programação do Santos na semana:
Segunda-feira (17)
Folga.
Terça-feira (18)
Apresentação às 9h e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.
Viagem para o Equador de tarde.
Quarta-feira (19)
Treino no Equador.
Quinta-feira (20)
Deportivo Macará x Santos FC - Estádio Bellavista, em Ambato (EQU) - 19h (de Brasília) - Conmebol Sudamericana.
Retorno para Santos após a partida.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Santos
Willian Arão comenta atuação como zagueiro no Santos: 'Posso ajudar'Há 17 horas
Santos
Joia do Santos marca hat-trick em goleada pelo Paulistão Sub-17Há 18 horas
Santos
Camisa usada por Neymar em jogo do Santos é leiloada por R$ 102 milHá 18 horas
Santos
Luan Peres comenta oportunidade no time titular do Santos: 'Espero ter sequência'Há 19 horas
Futebol Nacional
Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de quedaHá 21 horas
Santos
Gabigol exalta vitória do Santos diante do Vasco: 'Confiança para sequência'Há 22 horas
Mais LANCE!