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Santos acerta venda de Adonis Frías para clube do México; veja valor

Jogador passou menos de um ano no Peixe; clube ainda mantém 20% do jogador

PorJuliana YamaokaVinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
18/08/2026 15:01
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Zagueiro Adonis Frías é vendido pelo Santos
Zagueiro Adonis Frías é vendido pelo Santos ao Atlas, do México. (Foto: Guilherme Dionízio/Folhapress)

O Santos acertou a venda do zagueiro Adonis Frias para o Atlas, clube da primeira divisão do México. O jogador deixa o Peixe menos de um ano após ser contratado junto ao León, também do futebol mexicano. Na transação, o clube pode recuperar o valor do investimento feito na contratação do defensor argentino.

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Segundo apuração da reportagem, a venda para o Atlas gira em torno de US$ 3,75 milhões fixos, além de variáveis que podem elevar a cifra do negócio para US$ 4,5 milhões, pouco mais de R$ 23 milhões na cotação mais atualizada.

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No negócio, o Peixe ainda fica com 20% do jogador em futuras negociações. Ele assinará um contrato de três anos com o time mexicano. Em 2025, o Santos pagou cerca de US$ 4 milhões para o zagueiro. Frías deixa o clube com apenas 38 jogos disputados e dois gols marcados.

Adonis Frías em atuação pelo Santos
Adonis Frías em atuação pelo Santos na Sul-Americana. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

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