O Santos recebe o Botafogo neste domingo (01), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os arredores do estádio santista, como vem acontecendo desde o retorno de Neymar, estão cheios de camisas com o número, mas agora com um detalhe: a camisa azul que fez sucesso no clube em 2012.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em parceria com a Umbro, o Peixe apresentou o novo uniforme, que faz uma homenagem para Neymar, nesta sexta-feira (30). Na Santos Store, a procura pelo uniforme está alta.

— Olha, eu vou te falar, saiu muito, viu? Saiu muito. Está saindo assim igual água. A gente abriu antes das 10h. Hoje tem jogo… Santos e Botafogo. Então, vamos ganhar. Vamos ganhar de camisa nova — comenta Morgana Alves, vendedora da loja, ao Lance!.

continua após a publicidade

A camisa retorna com o tradicional tom azul-turquesa e acompanha diversos detalhes que homenageiam um dos maiores jogadores da história do Santos. Na gola polo do uniforme aparece o primeiro simbolismo de Neymar Jr., relembrando seu estilo de quando jogava com a gola erguida. A Umbro inseriu na parte posterior “Eu vou’ mas… eu volto!”, com a mesma grafia e pontuação usada pelo atleta quando escreveu a famosa frase em sua despedida, em 2013.

Santos Store teve grande procura por novo uniforme (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Como já ocorre há alguns anos, também será disponibilizada a versão Torcedor das camisas do Peixe, que chega ao mercado com preço mais acessível em relação ao modelo Jogador. Além disso, traz algumas diferenças, como o tipo de tecido, os acabamentos nas mangas, na barra e na parte interna da gola. O uniforme estará disponível nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.

continua após a publicidade

— Então, a camiseta que a gente está vendendo hoje é com o nome do Neymar, camisa 10. Aí tem a camiseta modelo feminina, que está 549,99, modelo jogadora. A camiseta jogadora tem um diferencial: o símbolo é emborrachado e tem alguns detalhes a mais — comenta Morgana.

— Então, a gente está com a camiseta infantil também. Só que a infantil está com o nome, mas não é modelo jogador. Enquanto o modelo jogador tem o emblema emborrachado, a infantil tem o emblema bordado. Tem a feminina também, nos modelos jogadora e torcedora. O torcedor é com o nome e o emblema bordado, e a jogadora é com o emblema emborrachado. Tem esses diferenciais na camiseta. Mas é isso, a venda está grande hoje — finaliza.

Paulo Castro garantiu sua camisa de Neymar (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

O que acham os torcedores?

A procura dos torcedores era grande desde a entrada da loja. Na fachada, apenas camisas azuis estavam expostas nas vitrines. De crianças a idosos, muitos paravam para tirar fotos, conferir os preços e procurar pelos tamanhos disponíveis.

Paulo Castro, 43 anos, morador de São Paulo, diz que a camisa traz uma memória afetiva grande. No ano do lançamento, o Santos foi campeão paulista e também levantou o troféu da Recopa Sul-Americana.

— É, lembra um pouco. É mais a memória afetiva, quando a gente era feliz, né!? Lembrar do nosso ídolo maior, Neymar. Vou levar a camisa em homenagem ao Neymar, para nós voltarmos a sorrir, trazer boas lembranças — explica.

Nova camisa do Santos (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Essas lembranças citadas por Paulo fazem os santistas esquecerem o preço alto das camisas que, embora atrapalhe, não diminui a empolgação pela nova coleção.

— Salgado (o preço), sempre. Mas a gente é doente pelo Santos. Fazer o quê?! A única torcida que tem que viajar para ver o time de coração — conclui Paulo.