Botafogo provoca Neymar após vitória sobre o Santos na Vila Belmiro; veja

O Botafogo não fugiu das movimentações nas redes sociais e também apareceu para provocar Neymar após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, neste domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro. No "X" (antigo Twitter), o Glorioso brincou com o astro do Peixe, que foi titular e expulso no segundo tempo do duelo disputado na Vila Belmiro.

Neymar fazia boa atuação e foi provocado pelos torcedores do Glorioso presentes na Vila. Ainda na primeira etapa, o camisa 10 ouviu provocação da arquibancada visitante e respondeu com: "Vou fazer um gol e vou aí", apontando em direção ao setor destinado aos botafoguenses.

O craque do Santos chegou a balançar a rede na segunda etapa, mas tentando ludibriar a arbitragem e utilizando a mão. Ele já tinha cartão amarelo e, por isso, foi expulso pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES). Em vídeo, o Botafogo pegou a leitura labial da fala do jogador e respondeu: "Quem foi, viu outra coisa".

Como foi Santos x Botafogo?

O Botafogo teve mais a posse de bola na primeira etapa, mas criou poucas oportunidades. O Santos assustou com Neymar e Guilherme, sendo o camisa 10 o destaque da partida nos primeiros 45 minutos atuando pelo lado esquerdo.

Colaborativo na busca por um gol, Neymar, no entanto, falhou e deixou o Peixe "na mão". Ele, que já tinha cartão amarelo, tentou ludibriar a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda (ES) ao colocar a mão na bola para fazer um gol. Davi aplicou a segunda advertência e expulsou o craque no segundo tempo.

Com um a mais em campo, o Botafogo controlou as ações, aproveitou os espaços e abriu o placar aos 40 minutos. Artur recebeu pela direita, encarou a marcação, cortou para o meio e cruzou na direção do gol. Santi Rodríguez chegou na bola, não alcançou, mas enganou Gabriel Brazão, que nada pôde fazer. Gol dado para o camisa sete do Glorioso, o tento que confirmou os três pontos na Vila Belmiro.