Santos relança famosa camisa azul turquesa de 2012 com apoio dos patrocinadores

O Santos apresentou, nesta sexta-feira (30), o novo uniforme azul turquesa, que marcou gerações durante a primeira passagem de Neymar Jr. pelo clube. O Peixe homenageia o camisa 10 em parceria com a Umbro, fornecedora de material esportivo, e com a 7K, patrocinadora máster.

Na gola polo do uniforme, aparece o primeiro simbolismo ligado a Neymar Jr., relembrando seu estilo característico de jogar com a gola erguida. A Umbro também inseriu, na parte posterior da camisa, a frase “Eu vou, mas… eu volto!”, com a mesma grafia e pontuação usada pelo atleta em sua despedida, em 2013.

O modelo pode ser comprado na Santos Store ou na loja da Umbro. Os preços variam de R$ 329,99 (linha infantil) até R$ 449,99 (linha de jogo).

Na parte frontal da camisa, há um patch especial com uma coroa e a palavra 'Príncipe', apelido carinhoso de Neymar Jr. dentro do clube. O design traz a letra “P” formando, de maneira subliminar, o número 10, além de destacar o “N” em maiúsculo, reforçando a identidade do atleta.

O presidente Marcelo Teixeira destacou o valor simbólico do uniforme azul: 'Essa camisa é histórica e tem um grande simbolismo tanto para o clube quanto para o Neymar. Neste momento de retorno ao time, essa iniciativa é extremamente positiva, valorizando a marca Santos e um atleta que fez e certamente continuará fazendo história na equipe que o revelou para o mundo'.

Além das homenagens ao jogador, o manto Alvinegro traz grafismos na parte frontal e nas mangas, além do tradicional diamante da Umbro aplicado na barra da camisa. Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, celebrou o lançamento.



-Estamos muito felizes por refazer uma camisa tão desejada pelo torcedor santista. Essa edição especial é carregada de simbolismo, e temos certeza de que será um sucesso. Foi um desafio produzi-la fora do cronograma e em tão pouco tempo, mas acreditamos que o resultado ficou excelente. É uma nova camisa do Santos ousada e cheia de alegria como o clube sempre foi - concluiu.

Santos relança em parceria com a Umbro camisa azul que marcou a primeira passagem de Neymar pelo Peixe. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Relembre a história da camisa azul:

O uniforme foi apresentado pela primeira vez na festa de centenário do Peixe, em abril de 2012, na Vila Belmiro. Neste período, a parceira de material esportivo era a Nike. A ideia da escolha da tonalidade era representar a herança colonial e portuária da cidade e as cores da famosa fonte de Itororó, que fica na entrada de Monte Serrat, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Na gola interna, a camisa tem uma frase especial estampada: 'Menino da Vila desde 1912'. A fonte da letra, inspirada nos carimbos que identificam os contêineres do porto de Santos, e os patrocinadores foram modificadas para a tonalidade preta.

Na época, a camisa estava à venda na versão dos jogadores por R$259,90 e na linha de torcedor por R$199,90. Neymar utilizava a camisa 11 no elenco santista.