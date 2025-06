Escalação do Santos: dúvida sobre Neymar e Escobar em nova função

O Santos enfrenta o Botafogo neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Buscando se afastar da zona de rebaixamento, a equipe comandada pelo técnico Cléber Xavier pode ter novidades para o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A principal delas é o retorno de Escobar, que cumpriu suspensão na última rodada, contra o Vitória. O lateral-esquerdo, no entanto, deve atuar improvisado na direita, posição em que o Santos tem enfrentado dificuldades na temporada. Com isso, Souza permanece na lateral esquerda.

Além de Escobar, o zagueiro Zé Ivaldo, que também volta de suspensão, e o volante João Schmidt, recuperado de lesão, estão entre os relacionados.

continua após a publicidade

O atacante Neymar, que sofreu uma torção no tornozelo durante o treino de sexta-feira (30) e, por precaução, foi preservado da atividade de sábado (31), deve ser relacionado. Sua presença entre os titulares, no entanto, ainda não está confirmada.

A provável escalação do Santos é: Gabriel Brazão; Escobar, Zé Ivaldo, João Basso e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar (Barreal); Rollheiser, Guilherme e Deivid Washington.

continua após a publicidade

Cléber Xavier também pode usar o amistoso como preparação para o time (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos na luta contra o rebaixamento

Com apenas 8 pontos conquistados em 10 rodadas, o Peixe ocupa a 18ª colocação e segue no Z-4. A campanha até aqui soma duas vitórias, dois empates e seis derrotas, com aproveitamento de 26%.

A briga para deixar a zona de rebaixamento tem sido intensa. Os principais concorrentes diretos, no momento, são o Vitória, 17º colocado, com 9 pontos, e o Fortaleza, que abre a zona de segurança, na 16ª posição, com 10. O Vasco, 15º, também soma 10 pontos. O Internacional, com 11, ainda aparece próximo, embora com risco menor.

Os adversários diretos do Santos na luta contra o rebaixamento também entram em campo no fim de semana. O Vasco abre a rodada no sábado (31), quando recebe o Red Bull Bragantino em São Januário. No domingo (1º), o Vitória visita o Corinthians, na Neo Química Arena, e o Fortaleza encara o Flamengo, no Maracanã. Encerrando a rodada, o Internacional recebe o Fluminense no Beira-Rio, às 20h30.