Pela primeira vez, o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, se pronunciou sobre os comentários que o cantor Regis Danese fez em suas redes sociais.

Em entrevista exclusiva ao Lance! nesta sexta-feira (30), o arqueiro comentou sobre o momento do Peixe dentro de campo, exaltou Neymar e falou sobre a expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira, entre outros assuntos.

Reservado em relação a assuntos da vida pessoal na internet, Gabriel Brazão disse que está tranquilo com o episódio e que se preocupa apenas em ser uma pessoa íntegra para os familiares e amigos.

-Eu sou muito tranquilo com isso. Sei o poder da internet. O mais importante é que a minha família, os meus companheiros e os meus amigos saibam quem é o Gabriel de verdade: uma pessoa de caráter e de honra, que cumpre o que fala. Eu fico bem tranquilo. O importante são as pessoas que me amam e me conhecem verdadeiramente. Eu procuro ser o mais reservado possível. Isso é o mais importante. Claro que, nas minhas redes sociais, eu procuro passar minimamente o que estou vivendo, como as minhas férias. Sou uma pessoa que vive internamente o futebol. Minha esposa sempre ressalta isso para mim. Quando estou em casa, estou sempre estudando sobre o que posso melhorar, vendo vídeos dos adversários. Sou muito reservado e tranquilo.

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, tem 57 jogos com a camisa do Peixe. Ele chegou ao clube no começo do ano passado. (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Relembre o comentário:

Na última terça-feira (27), o cantor gospel Regis Danese, publicou em suas redes sociais um comentário sobre um débito do atleta referente ao período em que jogou nas categorias de base do Cruzeiro.

Segundo o artista, ele arcou com algumas despesas como passagens aéreas, moradia e motorista particular. Na época, ambos moravam no mesmo condomínio.

No entanto, na última quinta-feira (29), o cantor publicou uma nota afirmando que 'jamais foi formalizado qualquer documento estipulando a obrigação de devolução dos valores investidos'.

Regis se diz magoado relatando que 'não houve um reconhecimento à altura de sua importância na carreira do jogador'. No entanto, o pronunciamento oficial ainda contra que 'é necessário frisar que o atleta jamais contraiu, por assinatura do documento, obrigação de devolução ou repasse de valores, de maneira que inexiste dúvida financeira entre as partes'.