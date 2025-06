Lei do ex? Santos e Botafogo protagonizam duelo de reencontros

O Santos recebe o Botafogo neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), em partida válida pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto promete ser um dos grandes destaques da rodada, não apenas pela importância dos pontos em disputa, mas também pela possibilidade da famosa "lei do ex" entrar em cena.

De um lado, o Santos conta com o atacante Tiquinho Soares, nome importante na história recente do Botafogo, além de Guilherme. Do outro, a lista é ainda maior, com John, Jair, Gregore e Rwan Cruz defendendo atualmente o Botafogo.

Tiquinho Soares

Deixando o Porto em 2020, Tiquinho teve uma rápida passagem pelo futebol chinês antes de chegar ao Olympiacos, onde conquistou o Campeonato Grego e permaneceu por dois anos. Em agosto de 2022, foi anunciado pelo Botafogo e rapidamente caiu nas graças da torcida.

O atacante fez parte do elenco campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores de 2024, embora tenha perdido a vaga de titular para Igor Jesus. Pelo Santos, começou entre os titulares, mas perdeu espaço para Deivid Washington e vem sendo reserva nas últimas partidas.

Números pelo Botafogo:

120 jogos (92 como titular)

44 gols

17 assistências

132 minutos para participar de gol

2 títulos

Números pelo Santos:

22 jogos (18 como titular)

6 gols

2 assistências

191 minutos para participar de gol

Guilherme

O atacante defendeu o Botafogo em 2017. Demorou a engrenar, mas viveu alguns bons momentos, como quando marcou dois gols e garantiu a virada sobre o Sport no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Pelo Santos, foi titular absoluto durante toda a campanha da Série B, em 2024. Neste ano, foi artilheiro do Paulistão, mas caiu de rendimento e vem enfrentando críticas da torcida. Foi dele o gol da vitória sobre o Vitória na última rodada.

Números pelo Botafogo:

62 jogos (19 como titular)

7 gols

1 assistência

329 minutos para participar de gol

Números pelo Santos:

69 jogos (66 como titular)

24 gols

12 assistências

160 minutos para participar de gol

John

O goleiro teve sua primeira oportunidade no profissional do Santos durante a pandemia, quando João Paulo testou positivo para Covid-19. Ganhou espaço e chegou a ser titular na final da Copa Libertadores. No entanto, João Paulo reconquistou a vaga e John acabou pedindo para ser negociado.

No Botafogo, é titular absoluto no elenco campeão da América e do Brasileirão, inclusive recebendo prêmios como melhor jogador da posição.

Números pelo Botafogo:

73 jogos

63 gols sofridos

29 jogos sem sofrer gols

195 defesas

76% de bolas defendidas

Números pelo Santos:

28 jogos

32 gols sofridos

9 jogos sem sofrer gols

68 defesas

68% de bolas defendidas

Jair

O zagueiro Jair sempre foi tratado como grande promessa das categorias de base do Santos. Foi titular em parte dos jogos da Série B em 2024. Cobiçado, acabou envolvido na negociação que levou Tiquinho ao Santos e Jair ao Botafogo.

Números pelo Botafogo:

16 jogos (16 como titular)

19 desarmes

14 interceptações

27 duelos aéreos ganhos

1 cartão amarelo

1 cartão vermelho

Números pelo Santos:

24 jogos (19 como titular)

15 desarmes

14 interceptações

50 duelos aéreos ganhos

1 cartão amarelo

Rwan Cruz

O atacante foi um dos principais destaques do Santos no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, quando marcou seis gols e deu duas assistências em nove partidas.

Ganhou espaço no elenco profissional e estreou em um clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Contudo, nunca se firmou como titular. No Botafogo, ainda busca mais oportunidades.

Números pelo Botafogo:

12 jogos (6 como titular)

2 gols

303 minutos para participar de gol

Números pelo Santos:

37 jogos (5 como titular)

5 gols

1 assistência

173 minutos para participar de gol

Gregore

Em 2018, Gregore estava emprestado ao Santos pelo São Carlos, atuando no time B. Sem renovação, foi negociado com o Bahia.

No Botafogo, tornou-se peça fundamental, sendo titular nas conquistas recentes do clube.

Números pelo Botafogo:

77 jogos (62 como titular)

3 gols

2 assistências

21 cartões amarelos

2 cartões vermelhos

Números pelo Santos:

1 jogo

10 minutos jogados