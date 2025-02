Neymar tem mais minutos em um mês de Santos que em passagem no Al-Hilal

Destaque do Santos na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, Neymar está prestes a completar um mês de seu retorno ao Peixe. A chegada do camisa 10 já foi importante para retomar a confiança da equipe, especialmente a do próprio jogador, que alcançou uma marca importante: ele tem mais minutos jogados pelo Alvinegro que em toda a sua passagem pelo Al-Hilal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Ao todo, Neymar disputou 428 minutos com a camisa do Al-Hilal, excluindo os acréscimos. Desde seu retorno ao Santos, no fim de janeiro, o brasileiro chegou aos 432 minutos em campo. O jogador conseguiu retomar sua forma física após um longo período fora dos gramados por lesão, e é peça fundamental do elenco santista.

Anunciado pelo time saudita em agosto de 2023, Neymar disputou sete partidas e marcou um gol no clube saudita, em passagem que foi interrompida por lesões. Mais recentemente, no dia 4 de novembro, o jogador foi substituído com dores no confronto entre Al-Hilal e Esteghlal, pela Champions da Ásia. Diagnosticado com uma ruptura no tendão da coxa esquerda, ele não atuou mais em 2024.

continua após a publicidade

Essa lesão, no entanto, ocorreu poucas semanas após o camisa 10 retornar aos gramados depois de um ano parado. Antes, o craque brasileiro tratava as rupturas do ligamento cruzado anterior e menisco no joelho esquerdo, que ocorreram no dia 17 de outubro de 2023, quando defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai, durante a Data Fifa.

➡️Neymar marca gol olímpico, Santos faz 3 a 0 e rebaixa a Inter de Limeira

Neymar comemora seu gol em Santos x Água Santa (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Agora no time paulista, Neymar disputou apenas seis jogos, em um período de 20 dias, desde seu retorno, e jogou uma partida completa depois de 500 dias.

continua após a publicidade

Com o 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, o Santos avançou às quartas de final do Paulistão na primeira colocação do grupo B, com 18 pontos. Nas quartas, o Peixe vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que ficou em 2º lugar na chave.

Neymar no Al-Hilal

Minutos jogados: 428 Gols: 1 Assistências: 2

Neymar na segunda passagem pelo Santos