Neymar faz gol olímpico, Santos faz 3 a 0 e rebaixa a Inter de Limeira

Em seu melhor jogo desde que voltou ao Brasil, Neymar comandou a vitória do Santos sobre a Inter de Limeira por 3 a 0, neste domingo (23). Jogando fora de casa, o Peixe aproveitou a fragilidade da Inter nas bolas aéreas, Neymar marcou um golaço olímpico e Tiquinho fez dois de cabeça (duas assistências de Neymar). Com a derrota, a Inter foi rebaixada para a Série A2 do Paulistão.

Com o resultado, o Santos chegou aos 18 pontos, confirmou a liderança do grupo B e vai pegar o Red Bull Bragantino nas quartas de final. O primeiro jogo terá mando do Santos.

Embora o Santos tenha entrado em campo para tentar a liderança do grupo, a partida valia mais para a Inter de Limeira. O time da casa entrou em campo disputando a permanência na Série A com Noroeste e Água Santa.

O jogo começou com a Inter de Limeira desperdiçando grande chance quando João Paulo defendeu um chute à queima-roupa de Ruan Ribeiro. Mas foi o Santos quem abriu o placar. Após deixar Guilherme cara a cara com o goleiro Igo Gabriel, Neymar cobrou escanteio na cabeça de Tiquinho Soares, que se antecipou à zaga e cabeceou sem chances para o goleiro da Inter, aos 8 minutos.

A Inter de Limeira desabou após o gol. O Santos tomou conta da partida completamente. E Neymar se transformou no grande nome da partida. O segundo do Santos foi um golaço. Aos 28 minutos, Neymar cobrou escanteio, a bola encobriu Igo Gabriel, tocou na trave e morreu no fundo do gol.

Cinco minutos mais tarde, Neymar cobrou novo escanteio e mais uma vez colocou a bola na cabeça de Tiquinho Soares, que marcou o terceiro dos visitantes, rebaixando praticamente a Inter de Limeira ainda no primeiro tempo.

A etapa final recomeçou como acabou o primeiro tempo, com o Santos em cima em busca do gol e Escobar acertou a trave em chute de fora da área. Mas com o passar do tempo, o Peixe passou a se poupar e administrar o resultado.

Deu tempo para João Paulo aparecer com mais duas defesas seguras e para o atacante argentino Álvaro Barreal fazer sua estreia pelo Santos.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 3 SANTOS

12ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: domingo, 23/02/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Major Levy Sobrinho - Limeira (SP)

🥅 Gols: Tiquinho Soares, aos 8’ e 33', Neymar, aos 28' do 1ºT (SAN)

🟨 Cartões amarelos: Juan Tavares e Flávio (INT); Luan Peres (SAN)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Alexandrino

🏁VAR: José Cláudio Rocha Filho

⚽ ESCALAÇÕES

INTER DE LIMEIRA (Técnico: Márcio Fernandes)

Igo Gabriel; Felipe Albuquerque (Maurício), Mariano, Carlão e Tavares; Flávio, Ramon, Buchecha, Albano (Estêvão) e Ruan Ribeiro (Pablo Diego); Ronie Carillo (Alex Sandro).

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

João Paulo; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Soteldo (Barreal), Tiquinho Soares (Thaciano) e Guilherme (Gabriel Veron).