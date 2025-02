Neymar não esconde desejo de voltar à Seleção Brasileira e pede gramados melhores

Após ser o grande destaque do Santos na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira (com um gol e duas assistências), pelo Campeonato Paulista, a expectativa pelo retorno de Neymar à Seleção Brasileira cresceu. O camisa 10 do Peixe não esconde a vontade de representar o país novamente.

— Estou vivendo cada partida com intensidade, evoluindo fisicamente e me sentindo mais à vontade dentro de campo. Claro, não dá para voltar no tempo e ter 19 anos de novo, mas estou pronto para competir em alto nível. Sempre foi um orgulho enorme vestir a camisa da Seleção, dar o meu máximo pelo Brasil. Se surgir uma nova oportunidade, ficarei extremamente feliz — declarou Neymar.

O técnico Dorival Júnior esteve presente na Vila Belmiro na última quarta-feira, acompanhando de perto a atuação do camisa 10. Dorival analisa opções para a próxima convocação, que será anunciada em breve. Membros da comissão técnica da Seleção também acompanharam alguns treinos do Santos na semana passada.

A volta de Neymar ao Santos tinha como meta fazer o jogador voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira. Recuperado de lesão desde o ano passado, ele não teve oportunidades no Al Hilal e acabou negociando sua rescisão com o clube saudita.

O Brasil volta a campo no dia 20 de março, contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Poucos dias depois, encara a Argentina, fora de casa.

Na classificação, a Seleção ocupa o quinto lugar, somando 18 pontos. As seis primeiras equipes garantem vaga direta no Mundial dos Estados Unidos, enquanto a sétima colocada precisará disputar a repescagem. Neymar não joga pela Seleção Brasileira desde 17 de outubro de 2023, quando machucou o joelho e precisou se aposentar.

Neymar aproveitou para falar sobre o “manifesto” feito por diversos jogadores contra o uso de gramados sintéticos no Brasil. Eles fizeram um forte apelo por melhorias nos gramados dos estádios brasileiros.

. Hoje, três clubes da elite utilizam esse tipo de campo: Palmeiras (Allianz Parque), Botafogo (Nilton Santos) e Athletico-PR (Ligga Arena). Além disso, o Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, foi reinaugurado com grama artificial.