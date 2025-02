Neymar exalta Santos e confirma resposta às provocações da torcida da Inter

Neymar foi determinante para a vitória do Santos sobre a Inter de Limeira por 3 a 0, na noite deste domingo (23), fora de casa, pelo Campeonato Paulista. E o camisa 10 do Peixe revelou que os lances que originaram os dois primeiros gols do Santos aconteceram após o jogador ter sido provocado pela torcida rival.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Eu bati no escanteio, eles me provocaram, eu pedi para cantar mais, aí eu dei a primeira assistência. Aí na segunda vez que fui lá bater no escanteio, falaram de novo, aí eu pensei comigo, então agora quem vai fazer o gol sou eu. Então eu acertei um belo chute, e consegui fazer meu primeiro gol olímpico — afirmou Neymar.

Com o 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, o Santos avançou às quartas de final do Paulistão na primeira colocação do grupo B, com 18 pontos. Nas quartas, o Peixe vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que ficou em 2º lugar na chave.

continua após a publicidade

Além de marcar um gol olímpico, Neymar também deu duas assistências no jogo contra a Inter de Limeira, neste domingo. Desde o seu retorno ao Brasil, o meia-atacante já participou de seis partidas, marcando dois gols e fornecendo três passes decisivos para gols.

➡️Neymar marca gol olímpico, Santos faz 3 a 0 e rebaixa a Inter de Limeira

O camisa 10 também exaltou o bom momento do Santos. Atual vice-campeão Paulista, o Santos está classificado para as quartas de final e vai em busca do título.

continua após a publicidade

— A gente está feliz com o nosso momento, nosso time vem jogando cada vez melhor. Confesso que hoje foi um jogo onde a gente conseguiu fazer os gols, bola parada, mas o campo dificultou bastante, a luz também, então isso atrapalha um pouco mais.

A data do jogo contra o Red Bull Bragantino será definida em conselho técnico na sede da Federação Paulista de Futebol, nesta segunda-feira (24).