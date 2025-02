Ao término de Santos 1 x 1 Botafogo-SP, Neymar se reuniu com jogadores do time do adversário que o "tietavam" pedindo fotos com o camisa 10. A atitude, para muitos foi louvável, não agradou o jornalista Vessoni, que criticou o jogador nas redes sociais. Veja;

Como foi a estreia de Neymar no Santos

O Peixe saiu na frente, mas o Botafogo-SP arrancou um empate por 1 x 1 na Vila Belmiro pela sétima rodada do Paulistão.

A torcida do Santos no estádio pôde aproveitar Neymar mais do que esperava. O camisa 10 esteve em campo durante todo o segundo tempo, chegando a atuar 51 minutos seguidos, fato que não acontecia há mais de um ano, desde sua grave lesão no joelho.

Neymar foi bastante caçado pela marcação e teve pouco espaço para fazer jogadas de efeito ou progredir individualmente no setor de ataque. O atacante atuou um pouco mais recuado, como já vinha fazendo há algum tempo, como um típico camisa 10.

Teve oportunidades de distribuir passes, acionou bem os jogadores pelo lado de campo, principalmente Guilherme, o artilheiro do Santos no Paulistão. O camisa 11 fez mais uma boa partida, mas não conseguiu concluir em gol suas principais oportunidades.