Durante a estreia oficial de Neymar com a camisa do Santos, que aconteceu na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira (5), um dos destaques da partida ficou por conta do atacante Alexandre Jesus, do Botafogo-SP. O centroavante adversário chamou atenção ao marcar um gol e imitar a comemoração característica de Neymar no empate de 1 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Virginia e Zé Felipe vão de helicóptero assistir estreia de Neymar pelo Santos: ‘Neyday’

Centroavante do Botafogo-SP marca diante do Santos e imita comemoração de Neymar (Foto: Reprodução/Youtube)

No segundo tempo, aos 21 minutos, Alexandre cabeceou para o gol após um escanteio, empatando a partida em 1 a 1, que acabou sendo o placar final da partida. A comemoração, com as mãos nos ouvidos e a língua para fora, pareceu ser alusão à comemoração costumeira de Neymar, causando um burburinho nas redes sociais.

➡️ Neymar sofre sequência de faltas em campo e fãs enlouquecem: ‘Sendo espancado’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas