Neymar reestreia com empate no Santos em noite ‘estragada’ pelo Botafogo

A festa foi como manda o manual: com direito à recepção ao ônibus no estádio, bandeirão na torcida e clima de pressão dentro de campo. Mas a reestreia de Neymar pelo Santos não contava com um convidado indigesto e que fez questão de aparecer para deixar sua marca. O Peixe saiu na frente, mas o Botafogo-SP arrancou um empate por 1 x 1 na Vila Belmiro pela sétima rodada do Paulistão.

Tiquinho Soares marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos e abriu o placar no primeiro no tempo. Na segunda etapa, Alexandre marcou de cabeça após escanteio e empatou a partida, com direito a uma comemoração imitando o craque santista como provocação.

A torcida do Santos no estádio pôde aproveitar Neymar mais do que esperava. O camisa 10 esteve em campo durante todo o segundo tempo, chegando a atuar 51 minutos seguidos, fato que não acontecia há mais de um ano, desde sua grave lesão no joelho.

Neymar atuou por 51 minutos com o Santos na partida desta quarta-feira. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Em campo, a história não seria diferente. Neymar foi bastante caçado pela marcação e teve pouco espaço para fazer jogadas de efeito ou progredir individualmente no setor de ataque. O atacante atuou um pouco mais recuado, como já vinha fazendo há algum tempo, como um típico camisa 10. Além disso, entrou e assumiu a faixa de capitão, passada por Diego Pituca.

Teve oportunidades de distribuir passes, acionou bem os jogadores pelo lado de campo, principalmente Guilherme, o artilheiro do Santos no Paulistão. O camisa 11 fez mais uma boa partida, mas não conseguiu concluir em gol suas principais oportunidades.

A entrada de Neymar mais centralizado no lugar de Gabriel Bontempo deslocou Soteldo para a ponta. Assim, o Santos passou a ter o camisa 10 atuando por trás, Soteldo pelo lado direito, Guilherme caindo pela esquerda e Tiquinho Soares centralizado. A formação pode ser vista como a mais qualificada da equipe no setor ofensivo, ainda com outras opções no banco de reservas.

Com o empate, o Santos chega a oito pontos conquistado e agora seca o Guarani para seguir na liderança do Grupo B. O Bugre entra em campo nesta quinta-feira contra o Água Santa e quer voltar ao topo da chave.

Como foi Santos x Botafogo-SP

A partida começou com o Santos encontrando mais dificuldade que o esperado. Para uma um adversário que tem a pior campanha do Campeonato Paulista, o Botafogo-SP soube dificultar o jogo para o Santos e encaixou bem sua marcação, tanto na parte intermediária do meio-campo, quanto com sua linha de três marcadores na defesa.

O resultado foi um primeiro tempo de poucas chances claras para o Peixe. A prova foi que a primeira chance do time de arrematar contra o rival foi aos 18 minutos de jogo. Guilherme recebeu a bola pela esquerda, ciscou e rolou para Tomás Rincón que vinha de trás. O volante bateu forte na bola e ela passou por cima. No fim do primeiro tempo, o camisa 5 ainda acertou o travessão em mais um chute de fora da área.

Tiquinho Soares marcou seu primeiro gol pelo Santos na partida desta quarta-feira. Foto: Reinaldo Campos/AGIF

Nesse momento, o Santos já havia aberto placar e tinha conseguido encaixar melhor seu sistema de jogo, que teve Soteldo centralizado no meio, Bontempo aberto pela esquerda e Guilherme na direita, com Tiquinho sendo a referência na área.

A equipe atacou, principalmente, pelo lado esquerdo, investindo em jogadas de velocidade com Guilherme. E foi assim que o camisa 11 conseguiu um pênalti a favor do Peixe. Pelo lado de campo, levou a bola até a linha de fundo e cruzou. Ela desvia e bate na mão do lateral Wallison.

Na cobrança, o artilheiro do Paulistão foi generoso e passou para Tiquinho Soares bater. Na finalização, o centroavante foi bem, deslocou o goleiro e abriu o placar para o Peixe na Vila Belmiro. 1 x 0.

Do lado do Botafogo, foram duas chances para marcar. Na primeira, o lateral Risso aproveitou uma bola que sobrou na quina da grande área após choque de dois jogadores do Santos e bateu cruzado no gol. Ela passou muito perto da trave e, no meio do caminho, o camisa 9 Alexandre não alcançou. Depois, Jonathan Cafú tentou uma bicicleta após duas defesas de Gabriel Brazão, mas ela saiu pela linha de fundo.

Estreia de Neymar no segundo tempo

A volta do intervalo chegou com uma novidade antecipada. Era esperado que Neymar atuasse a partir dos 15 minutos da segunda etapa, mas o camisa 10 entrou em campo logo na volta dos vestiários e levou a torcida do Santos à loucura.

Em campo, o atacante foi prontamente acionado pelos companheiros, mas era marcado de perto pelos jogadores do Botafogo e sofreu com algumas entradas duras e precisava dar poucos toques na bola, sem muito tempo para desenvolver as jogadas.

Quando teve espaço, criou seu principal lance de perigo na partida. Aos 21 minutos, Neymar recebeu a bola de frente para a grande área e teve espaço para dominar e pensar. O camisa 10 ajeitou para a perna esquerda, tirou dois na marcação e chutou forte para a meta de João Carlos, que fez grande defesa no lance.

Neymar recebeu muitas faltas quando esteve em campo no segundo tempo. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

A entrada de Neymar e grande chance criada por ele desenhavam um cenário de pressão do Peixe a partir daquele momento, mas o Botafogo achou o empate em um lance de bola parada. No escanteio, Alexandre Jesus subiu alto e cabeceou como manda o manual: forte e em direção ao chão. Bola na rede e empate no placar na Vila Belmiro.

O time de Ribeirão Preto teve o lateral Wallison expulso aos 25 minutos e ficou acuado em campo após arrancar o empate. A partir daí, o goleiro João Carlos foi peça importante na manutenção do placar. O camisa 1 fez boas intervenções duas divididas com Guilherme e o lateral Escobar. Foram duas boa saídas do gol do arqueiro.

Quando não foi com uma defesa, o Botafogo contou com a sorte da bola na trave. Em finalização de fora da área de Guilherme o camisa 11 bateu bem na bola, mas ela saiu um pouco da direção do gol e tocou no poste.

Neymar seguiu sendo visado em campo e com pouco espaço para desenvolver suas jogadas. Ainda testou uma finalização de longe, aos 39 minutos, mas ela subiu demais e foi para fora. Pouco depois, teve sua última chance de finalização, em bola que veio rasteira pelo lado esquerdo, mas o atacante furou na primeira tentativa e no segundo chutou em cima.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 BOTAFOGO-SP

7ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🥅 Gols: Tiquinho Soares - 35' 1T (SAN) | Alexandre Jesus - 21' 2T (BOT)

🟨 Cartões amarelos: Escobar e Diego Pituca (SAN) | Alisson Cassiano, Edson e Gabriel Bispo (BOT)

🟥 Cartões vermelhos: Wallison

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Pedro Malta - auxiliar técnico)

Gabriel Brazão, Léo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres (Gil) e Escobar; Tomás Rincón (Luca Meirelles), Digo Pituca e Gabriel Bontempo (Neymar); Soteldo (Thaciano), Guilherme e Tiquinho Soares.

BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

João Carlos, Wallison, Alisson Cassiano, Ericson (Joçao Costa) e Gabriel Risso; Edson, Silvinho e Gabriel Bispo (Jean Mangabeira); Leandro Maciel (Douglas Baggio), Jonathan Cafú (Allysson) e Alexandre Jesus (Toró).