Canal do Santos no YouTube recebe naming rights

O Santos anunciou o naming rights do canal oficial do clube no YouTube. Agora, ele passa a se chamar Santos TV 7K, empresa que também é patrocinadora oficial do Peixe. O anúncio foi feito por meio de nota oficial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A 7K, integrante do Grupo Ana Gaming, atua no mercado de jogos online e apostas esportivas, responsável também pelas casas Cassino e Vera.

— A Santos TV é a voz, a imagem e alma do Santos. É onde a história é contada com a linguagem do torcedor e de dentro dos famosos bastidores, com conteúdo único que aproxima ainda mais a torcida do Clube. Referência entre as TVs de Clubes do mundo, é um ativo estratégico que fortalece a marca e cria conexão genuína. Com a 7K no naming rights, ganhamos ainda mais força para inovar. Vamos ampliar a produção de conteúdos exclusivos, criar ativações diferenciadas e explorar novas ideias, para entregar experiências inesquecíveis para o nosso torcedor — afirmou Caio Lacerda, executivo de Marketing e Negócios do Santos.

Neymar (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A Santos TV possui números expressivos, com 1,6 milhão de inscritos. Em 2025, lidera com 99,6 milhões de visualizações, sendo a terceira no país em total acumulado, com 467 milhões de visualizações em 9,3 mil vídeos publicados. No canal, os torcedores encontram lives, bastidores das partidas, resenhas, gols e tudo o que acontece no Alvinegro mais famoso do mundo.

continua após a publicidade

— É um grande orgulho anunciar que estamos entrando em uma nova fase. Com o apoio da nossa patrocinadora 7K teremos investimento também em estrutura, garantindo ainda mais qualidade e inovação para o nosso torcedor. A Santos TV é vanguarda entre as TVs de clubes, reconhecida e premiada. Em 2025 já somos líderes absolutos em visualizações no Brasil. Vamos elevar ainda mais o nível — destacou Guilherme Kastner, coordenador da Santos TV.