Neymar fala sobre pancada no tornozelo e mancada: ‘Pegou de verdade’

A entrada de Neymar no segundo tempo no duelo entre Santos e Botafogo-SP, pelo Paulistão, gerou uma reação esperada pelos marcadores da equipe adversária. Uma sequência de chegadas duras e faltas em cima do camisa 10 de Peixe. Apesar de não ter sofrido nada grave, o atacante não escondeu as dores que estava sentindo no pós-jogo.

continua após a publicidade

➡️Neymar se declara ao Santos após estreia e lamenta resultado amargo

- Pegou de verdade. Me deram um chute no tornozelo ali que pegou. Agora começa a esfriar o sangue e as dores começam a aparecer, depois do 30 aparecem dores demais. Mas faz parte, depois faz um gelinho e vamos embora - disse o atacante à CazéTV, rindo.

Neymar entrou em campo contra o Botafogo-SP no segundo tempo. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O jogador ainda brincou sobre a "sessão de fotos" que fez com os jogadores do Botafogo após a partida. Diversos atletas formaram uma fila e, um a um, pararam para registrar imagens com o atacante, que atendeu eles e comentou sobre as pancadas que levou durante a partida.

continua após a publicidade

- Falei para eles: "Agora vocês querem tirar foto, né? Bateram para caramba". Fico feliz pelo carinho de todo mundo. Óbvio que às vezes não dá para atender todo mundo, dar atenção a todo mundo, mas o máximo que eu puder fazer, vou retribuir o carinho que eles têm por mim - afirmou o jogador.

➡️ Neymar brinca sobre excesso de faltas: ‘quase arrancaram meu tornozelo’

O atacante também falou sobre o que espera do futebol brasileiro em seu retorno, principalmente projetando como pode evoluir a parte física. Neymar também reforçou que tem uma "missão a cumprir" com a Seleção Brasileira, citando, claro, a disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

- Primeiramente, quero me reencontrar dentro de campo, quero estar 100% fisicamente. Hoje confesso que não estou, mas é isso que vim buscar. Peço um pouco de paciência ao torcedor, porque não é fácil voltar depois de tanto tempo fora dos gramados, mas vou fazer o meu melhor para estar 100% o mais rápido possível. E eu sei que quando eu estou dentro de campo 100%, sei do que eu posso fazer, eu sei da minha capacidade, então obviamente que esse é o meu objetivo. Destruir todos os jogos, fazer o meu melhor e voltar para a Seleção Brasileira. É fazer não só o Santos, mas o torcedor brasileiro feliz - completou.