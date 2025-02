Neymar se declara ao Santos após estreia e lamenta resultado amargo

Neymar fez a sua estreia pelo Santos nesta quinta-feira (5), na Vila Belmiro, em um empate contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão. Na data de seu aniversário de 33 anos, o jogo ficou em segundo plano para a torcida, que fez festa para a entrada do camisa 10 após o intervalo. O craque se emocionou após a partida.

continua após a publicidade

➡️Botafogo surpreende e arranca empate com o Santos em reestreia de Neymar

— Dificil encontrar palavras para expressar sentimentos quando você ama alguém, eu amo muito o Santos e não encontro palavras para descrever o sentimento que senti ao entrar em campo - disse o jogador emocionado em entrevista ainda no gramado.

O Santos saiu na frente ainda na primeira etapa com gol de Tiquinho Soares. Após a entrada de Neymar, o Peixe dominou as ações ofensivas e o atacante ficou perto de marcar o seu primeiro após jogada individual na entrada da área.

continua após a publicidade

Entretanto, em bola parada, Alexandre Jesus empatou a partida. O Botafogo-SP ainda perdeu Wallison expulso, mas o Alvinegro Praiano não conseguiu desempatar. Neymar lamentou o resultado e pediu paciência ao torcedor.

— Foi um jogo muito difícil, comentei com meu pai que estava ali do lado que era uma partida difícil, eles estavam marcando muito atrás, muita pancada, acharam uma bola e fizeram o gol. É um tempo de paciência, de mudança, tenho certeza que o Santos vai mudar bastante, vamos conquistar vitórias, esse time vai encaixar de uma forma incrível e tenho certeza que o torcedor vai ficar feliz — disse o craque após o confronto.

continua após a publicidade

Santos empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1 na estreia do Neymar (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo

O Santos assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B com o empate na Vila Belmiro, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Guarani, que está há um ponto atrás, e encara o Água Santa nesta quinta-feira (6), às 19h (de Brasília), em Campinas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A próxima partida do Peixe pelo Paulistão será no domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi. Neymar ainda é dúvida de Pedro Caixinha para o confronto.