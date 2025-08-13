Santos renova contrato do atacante Mateus Xavier, do sub-20

O Santos oficializou a renovação de contrato do atacante Mateus Xavier, de 18 anos. O novo vínculo com o clube vai até o fim de 2028.

— É motivo de muita alegria estar renovando meu contrato ao lado do presidente e do meu empresário. Primeiramente queria agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, que com certeza vai ficar marcado na minha vida. Agora é seguir trabalhando para ter mais oportunidades — disse o jogador, ao site oficial do Santos.

Revelação das categorias de base, Mateus ganhou destaque em 2024. Sua estreia no time profissional aconteceu durante a campanha na Série B do Brasileirão, quando ajudou o Peixe a conquistar o acesso à elite nacional.

— O Xavier é um atleta especial porque, além de ser um Menino da Vila, ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso cria uma identidade e principalmente uma resiliência por parte do atleta. Essa vivência é muito útil para o futuro dele, que tem um talento fantástico e tudo para vencer na carreira. É um orgulho saber que, diante de tantas propostas que ele já estava recebendo, ele disse que não queria ir para nenhum outro clube e que queria jogar no Santos. Isso é um fator decisivo para nós, para prestigiarmos cada vez mais o Xavier e tantos outros meninos, que fazem essa opção de vestir a camisa do Santos — afirmou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Vila Belmiro, foi o responsável por iniciar a jogada do gol decisivo. Atualmente no elenco sub-20, o jovem já disputou três partidas da Série A nesta temporada.

Natural de Ibicaraí, no interior da Bahia, o atacante chegou ao Santos aos 14 anos, após se destacar em um torneio disputado em seu estado natal.

— Desde novo, meu pai sempre me falou do Santos, o Santos é referência mundial! Cheguei aqui através de um campeonato em Ibotirama (BA), onde tinha 12 captadores e só não tinha captadores do Santos. Meu empresário foi lá em casa, em Ibicaraí, no interior da Bahia e falou das propostas. Eu falei que não queria nenhuma delas, porque queria ir para o Santos, porque o Santos é o time do meu coração. Graças a Deus hoje estou aqui — finalizou o jogador.