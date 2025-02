Neymar brinca sobre excesso de faltas: ‘quase arrancaram meu tornozelo’

O Santos empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1, na Vila Belmiro, em rodada desta quarta-feira (5), pelo Campeonato Paulista. Neymar entrou no intervalo, jogou todo o segundo tempo, e foi um dos destaques do jogo, pelo menos para a torcida e adversários.

— A galera tietando, eu fico feliz, saio daqui com 21 anos, rodei o mundo, fiz história lá fora, em todos os clubes que passei, isso é o reconhecimento que tenho quando volto para casa. Agradeço o carinho, agradeço a todos que me apoiam, que estão sempre comigo, agradecer a todos os jogadores - disse o jogador após o empate, ainda no gramado da Vila Belmiro.

O jogador ficou perto de marcar o seu primeiro gol após jogada individual no primeiro tempo, mas o que chamou a atenção dentro de campo foram as faltas cometidas pelos defensores do Botafogo-SP em cima do craque. Neymar recebeu cinco faltas

— Eu brinquei com eles (jogadores adversários), 'agora vocês querem tirar foto?! Vocês estavam me dando pancada para caramba, quase arrancaram meu tornozelo', mas faz parte, eu sei que dentro de campo é assim, ninguém faz na maldade, mas é único jeito de me parar, eu sei disso, espero que nos próximos jogos ninguém me ache — disse Neymar em tom bem-humorado.

Neymar recebeu cinco faltas no confronto (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo

O Santos assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B com o empate na Vila Belmiro, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Guarani, que está há um ponto atrás, e encara o Água Santa nesta quinta-feira (6), às 19h (de Brasília), em Campinas.

A próxima partida do Peixe pelo Paulistão será no domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi. Neymar ainda é dúvida de Pedro Caixinha para o confronto.