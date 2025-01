Mercado da Bola: RB Bragantino anuncia atacante do Santos destaque na Série A

O RB Bragantino anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira (6) a contratação do atacante Lucas Barbosa, que pertencia ao Santos e na última temporada se destacou com a camisa do Juventude na Série A do Brasileirão.

O Massa Bruta divulgou o acordo nas redes sociais. A negociação é em definitivo e o jogador assinou até 2029 com o novo clube.

Lucas Barbosa atuou pela equipe principal do Santos entre 2021 e 2023, quando fez 65 jogos e marcou sete gols, além de quatro assistências. Em 2024, foi negociado por empréstimo com o Juventude, onde foi nome importante na campanha de permanência na Série A e teve bons números ao longo da temporada.

Pelo clube gaúcho, disputou 56 partidas, balançou as redes 14 vezes, sendo sete deles no Brasileirão, e distribuiu sete assistências.

A saída do atacante faz parte do projeto de reformulação do Santos para 2025 e adequação financeira do clube em seu ano de retorno à primeira divisão. O novo CEO da equipe, Pedro Martins, esclareceu que vem mantendo reuniões constantes com o presidente Marcelo Teixeira.

A saída de Lucas Barbosa gera espaço na folha do Santos, que buscará reforçar o setor de ataque. Por enquanto, apenas dois nomes foram anunciados, ambos da defesa. Zé Ivaldo, que veio do Cruzeiro, e Luisão, ex-Novorizontino, já se apresentaram ao Peixe e iniciaram os treinos da pré-temporada do clube.