Mercado da Bola: Ex-Internacional, Rodrigo Moledo é anunciado por clube da Série B

Rodrigo Moledo é o novo reforço do Coritiba. O clube oficializou a contratação do zagueiro na tarde desta segunda-feira (6). O jogador já foi integrado ao elenco em Itu, em São Paulo, onde a equipe realiza a pré-temporada.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: live diária estreia hoje no Lance! analisando Gabigol no Cruzeiro

𝐒𝐄𝐉𝐀 𝐁𝐄𝐌-𝐕𝐈𝐍𝐃𝐎, 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈𝐆𝐎 𝐌𝐎𝐋𝐄𝐃𝐎! 💚✍🏽



📝 Zagueiro, o atleta chega para reforçar o elenco alviverde e ajudar a equipe a conquistar os objetivos na temporada 2025.



Seja muito #BemVindoAoCoxa, Moledo! Sucesso com o manto alviverde. 🇳🇬 pic.twitter.com/qnbf5cMGZB — Coritiba (@Coritiba) January 6, 2025

Moledo chega ao Coritiba para ajudar o clube nas disputas do Campeonato Paranaense e Brasileirão Série B. Na última temporada, o zagueiro atuou pela Chapecoense. Ao total, foram quatro partidas, sendo uma pela equipe B da Chape.

Aos 37 anos, Moledo é o quinto reforço do Coxa para a temporada. Além do zagueiro, o Coritiba anunciou o lateral-direito Rafinha, ex-São Paulo, o volante Geovane, ex-Novorizontino e os atacantes Dellatorre, ex-Mirassol e Caio Matheus, ex-São Paulo.

continua após a publicidade

Rodrigo Moledo foi suspenso por doping

Moledo tem duas passagens pelo Internacional: uma vitoriosa e a outra, nem tanto. Nos primeiros anos em que esteve no clube, o zagueiro foi tricampeão gaúcho. O jogador encerrou a sua primeira passagem em 2015 e, três anos depois, em 2018, iniciou a sua segunda passagem.

Rodrigo Moledo defendeu o Internacional em duas passagens (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Dessa vez, Moledo não foi campeão e teve um episódio que ficou manchado em sua história. Em outubro de 2023, o zagueiro foi punido pela Conmebol com um ano de suspensão. Na ocasião, o camisa 4 do Colorado testou positivo para a substância ostarina no exame antidoping. O episódio aconteceu durante a vitória do Inter por 2 a 1 sobre o Metropolitanos, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores.