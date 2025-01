Mercado da bola: Palmeiras recebe sondagens por Rony e aguarda propostas antes do Paulistão

Reserva ao fim da temporada, Rony desperta o interesse de diversos clubes do futebol brasileiro e do exterior e pode deixar o Palmeiras nesta janela de transferências. A diretoria alviverde, no entanto, busca uma compensação financeira e aguarda propostas para definir o futuro do atacante.

Representantes de Atlético-MG e Fluminense entraram em contato para entender as condições do negócio e devem formalizar propostas nos próximos dias. Bahia, Santos e Vasco também procuraram o jogador, segundo apuração da reportagem.

O Galo, inclusive, tentou incluir Rony na negociação que levou Paulinho ao Palmeiras, mas o atleta recusou ser utilizado como moeda de troca. O alto salário, por sua vez, também é um obstáculo nas tratativas, não apenas com o clube mineiro.

A diretoria do Palmeiras planeja negociar o jogador em definitivo, após ele perder espaço no fim da última temporada, e descarta um empréstimo com pagamento parcial dos vencimentos. Ativo no mercado, o clube já anunciou as contratações de Paulinho e Facundo Torres, mas planeja novas movimentações e aposta na saída do camisa 10 para ampliar o fluxo de caixa.

Com a saída do atacante, a direção teria um alívio na folha salarial para incluir novos nomes no elenco, já que Rony recebe um dos maiores salários do clube.

O Palmeiras deseja resolver eventuais saídas ainda no início do ano, a fim de definir o elenco que estará à disposição de Abel Ferreira para a temporada, enquanto busca reforços na janela, como o meio-campista Andreas Pereira. Até o momento, o clube já anunciou as despedidas de Dudu e Lázaro.

Rony em partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Ainda em 2020, o Palmeiras desembolsou 6 milhões de euros (R$ 28 milhões à época) por 50% dos direitos econômicos de Rony, que possui contrato válido até dezembro de 2026. Ao todo, ele disputou 283 jogos pelo Verdão, com 70 gols marcados.