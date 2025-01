O lateral-esquerdo Reinaldo já tem novo destino após deixar o Grêmio. Nesta segunda-feira (6), o Mirassol oficializou a chegada do jogador. Aos 35 anos, o atleta é o sexto reforço do clube paulista para a temporada.

Reinaldo tinha contrato com o Grêmio até 31 de dezembro de 2024 e o vínculo não foi ampliado. Com isso, o lateral ficou livre no mercado para assinar com outro clube - o que aconteceu. O jogador é o sexto reforço do Mirassol, onde disputará o Paulistão e o Campeonato Brasileiro.

- Muito feliz por fazer parte desse projeto. Vinha acompanhando de longe já a estrutura aqui que é muito boa, um CT maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza de que vou me doar ao máximo nos treinos e jogos para fazer a felicidade de todos os torcedores e de toda a cidade para conquistarmos muitas coisas e ajudar o Mirassol a crescer ainda mais no cenário brasileiro. - disse o lateral.

Além da passagem pelo Grêmio, onde ficou por duas temporadas, Reinaldo também atuou pelo São Paulo, Sport, Ponte Preta e Chapecoense. O vínculo com o Mirassol deve durar uma temporada, até dezembro de 2025.

Reinaldo ficou por duas temporadas no Grêmio (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Reinaldo é o 6º reforço do Mirassol

Após conquistar o acesso para a Série A, o Mirassol tem investido para trazer reforços para a temporada. Além de Reinaldo, o clube paulista também conta com o zagueiro Jemmes, o lateral-direito Daniel Borges, o meia José Aldo e os atacantes Guilherme Pato e Matheus Davó.

Além disso, o Leão tem encaminhadas mais duas chegadas: a do volante Roni, ex-Corinthians, e do zagueiro David Braz, que estava no Goiás. A tendência é que as contratações sejam efetivadas nos próximos dias.