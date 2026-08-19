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Macará x Santos: onde assistir, horários e escalações pela Sul-Americana

Santos chega ao Equador com time alternativo, enquanto Macará aposta na altitude para buscar classificação inédita

PorJuliana YamaokaAmbato (EQU)
19/08/2026 22:11
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Macará e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela Copa Sul-Americana. (Foto: Divulgação/ Lance!)
Macará e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela Copa Sul-Americana. (Foto: Divulgação/ Lance!)

O Santos e o Macará se enfrentam nesta quinta-feira (20) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. As equipes entram em campo às 19h (de Brasília), no Estádio Bellavista, em Ambato, no Equador. O time local considera a partida a mais importante da história do clube e busca uma classificação inédita no torneio continental. O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN e Disney +. Clique aqui para assistir ao vivo.

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Ficha do jogo

Macará escudo
MAC
Santos escudo
SAN
Copa Sul-America
jogo de volta das oitavas de final
Data e Hora
quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio Bellavista (Ambato, no Equador)
Árbitro
Cristian Garay (CHI)
Assistentes
Carlos Poblete (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)
Var
Rodrigo Carvajal (CHI)
Onde assistir

Como chega o Santos para o duelo?

O Santos chegou ao Equador após uma viagem de mais de 13 horas, que começou na Baixada Santista e passou por São Paulo e Quito, antes de mais 3h30 de ônibus até a cidade de Ambato.

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O elenco viajou com um time alternativo, sem Gabriel Barbosa e Neymar, por causa da logística complexa da viagem. O Santos também não poderá contar com Escobar, que está suspenso.

Cuca deve apostar novamente em Willian Arão para formar dupla de zaga com Luan Peres. Na ausência dos laterais titulares, Davizinho e João Ananias devem exercer a função. No meio-campo, João Schmidt ficará ao lado de Oliva. No ataque, a tendência é que Caballero, Miguelito, Rony e Thaciano sejam titulares.

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O Macará encara a partida como a maior de sua história, e os ingressos já estão esgotados. O time aposta na altitude de 2.500 metros para reverter a derrota por 2 a 1 no duelo de ida, na Vila Belmiro. A partida ficou marcada pelo gol de número 100 de Gabriel Barbosa pelo Santos. A equipe foi líder invicta do Grupo A e nunca havia passado da primeira fase do torneio.

Ficha Técnica?

⚽ MACARÁ X SANTOS - jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bellavista (Ambato, no Equador)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (Clique aqui para assistir ao vivo)
🕴️ Arbitragem: Cristian Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)
📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

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Prováveis escalações:

MACARÁ: Rodrigo Rodríguez, Jimmy Bolaños, Santiago Etchebarne, José Marrufo; Luis Ayala; Jean Estacio, José Cazares; Augustin Campana, Matías Miranda, Mateo Viera; Franco Posee. (Técnico: Guillermo Sanguinetti)

SANTOS: Gabriel Brazão; Davizinho, Luan Peres, Willian Arão e João Ananias; João Schmidt, Oliva e Caballero; Rony, Thaciano e Miguelito (Técnico: Cuca)

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