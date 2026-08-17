Joia do Santos marca hat-trick em goleada pelo Paulistão Sub-17
Atacante marcou três gols na goleada por 6 a 0 e atingiu 33 km/h durante a partida pelo Paulista Sub-17
O atacante David Nogueira foi um dos grandes destaques do Santos na goleada por 6 a 0 sobre o Atlético Guaratinguetá, no último fim de semana, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Além de balançar as redes três vezes, o jovem liderou o time na velocidade máxima registrada durante a partida, atingindo impressionantes 33 km/h em uma das arrancadas.
— Sou muito grato a Deus por ter conseguido ajudar a equipe com esses três gols. Eu me cobro muito para mostrar o meu melhor em campo e ajudar meus companheiros nos resultados. O placar mostra que estamos no caminho certo, mas não podemos nos acomodar. Agora é buscar seguir nesse mesmo ritmo e trabalhar para que possamos alcançar nossos objetivos — afirmou David.
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Considerado uma das principais promessas das categorias de base do Santos, David chegou ao Peixe em 2016, ainda nas categorias iniciais, e começou sua formação no futsal, atuando pelo Sub-8. Em setembro de 2025, assinou seu primeiro contrato profissional, com multa rescisória de R$ 625 milhões para clubes do exterior. Ele tem vínculo com o Peixe até o dia 31 de julho de 2028.
Na última temporada, o atacante marcou dez gols em 19 partidas pelo Santos Sub-17 e também participou da campanha que terminou com o título paulista do Sub-20, entrando em campo na decisão contra o São Paulo. Em 2026, já soma 17 jogos e quatro gols pelo Peixe entre as categorias Sub-17 e Sub-20, além de ter defendido a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-17.
A trajetória no Santos e o destaque na Europa
No início do ano, David foi apontado pelo Diario AS, da Espanha, como uma das esperanças do Santos para o futuro. Aos nove anos, o atacante também se tornou, à época, o atleta mais jovem a assinar contrato com uma marca fornecedora de material esportivo no Brasil, superando Rodrygo e Neymar, que fecharam seus primeiros acordos com 11 e 12 anos, respectivamente.
Nascido na cidade de Lisboa, em Portugal, David é filho do ex-atleta e também Menino da Vila, Edmílson, que atuou pelo Santos em 2005. No ano de seu nascimento, 2009, seu pai estava jogando em Portugal. Mesmo tendo nascido em solo português, o atacante foi criado em Santos e tem dupla cidadania, e já acumula convocações para a Seleção Brasileira de base.
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