Guilherme não é relacionado para encarar o Bahia; veja a lista
Atacante vive momento turbulento na temporada
O Santos divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Bahia neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe busca recuperação após a goleada sofrida diante do Vasco.
Para a partida, o time não contará com os zagueiros Gil, que tem a rescisão encaminhada, e Zé Ivaldo, que, mesmo de volta aos treinos, segue fora.
O defensor João Basso e o volante Willian Arão também não viajaram, pois continuam em transição para o campo após lesão. Neymar, suspenso, também ficou de fora.
A baixa mais sentida, no entanto, é a do atacante Guilherme. Um dos jogadores mais cobrados pela torcida, o atleta foi preservado pelo clube após recentes protestos, incluindo a invasão de torcedores ao CT Rei Pelé.
Entre as novidades, o atacante Deivid Washington retorna aos relacionados após ter ficado fora contra o Vasco por opção do ex-técnico Cléber Xavier, demitido depois da dura goleada por 6 a 0.
Cabe ressaltar que esta será a primeira partida do Santos sem o treinador. O time será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, que retorna à função habitual na próxima semana, quando Juan Pablo Vojvoda assume oficialmente o comando da equipe.
Veja abaixo a lista dos atletas relacionados:
- Goleiros: Gabriel Brazão e Diógenes
- Laterais: Escobar, Souza, Mayke, Vini Lira, Igor Vinícius e Chermont
- Zagueiros: Luan Peres, Luisão e João Ananias
- Volantes: Tomás Rincón, João Schmidt e Bontempo
- Meias: Rollheiser, Thaciano e Hyan
- Atacantes: Barreal, Deivid Washington, Tiquinho, Luca Meirelles, Caballero e Robinho Jr
Chance de rebaixamento do Santos
No ano de seu retorno à elite, o Santos apresenta um risco de rebaixamento de 24%, segundo estatísticas. O clube ainda tem uma partida atrasada a disputar, contra o Palmeiras, referente à 13ª rodada.
O time ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão, com 21 pontos. Em 19 jogos, acumulou seis vitórias, três empates e 10 derrotas, marcou 20 gols e sofreu 29, registrando saldo negativo de nove gols.
PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:
1º ao 4ª lugar: 1.10%
5º ao 12º lugar: 37,34%
13º ao 16º lugar: 37.19%
17º ao 20º: 24,38%
Confira o gráfico:
