menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Guilherme não é relacionado para encarar o Bahia; veja a lista

Atacante vive momento turbulento na temporada

Guilherme não enfrenta o Bahia (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
imagem cameraGuilherme não enfrenta o Bahia (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 24/08/2025
11:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Bahia neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe busca recuperação após a goleada sofrida diante do Vasco.

continua após a publicidade

Para a partida, o time não contará com os zagueiros Gil, que tem a rescisão encaminhada, e Zé Ivaldo, que, mesmo de volta aos treinos, segue fora.

O defensor João Basso e o volante Willian Arão também não viajaram, pois continuam em transição para o campo após lesão. Neymar, suspenso, também ficou de fora.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A baixa mais sentida, no entanto, é a do atacante Guilherme. Um dos jogadores mais cobrados pela torcida, o atleta foi preservado pelo clube após recentes protestos, incluindo a invasão de torcedores ao CT Rei Pelé.

Entre as novidades, o atacante Deivid Washington retorna aos relacionados após ter ficado fora contra o Vasco por opção do ex-técnico Cléber Xavier, demitido depois da dura goleada por 6 a 0.

continua após a publicidade

Cabe ressaltar que esta será a primeira partida do Santos sem o treinador. O time será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, que retorna à função habitual na próxima semana, quando Juan Pablo Vojvoda assume oficialmente o comando da equipe.

Veja abaixo a lista dos atletas relacionados:

  1. Goleiros: Gabriel Brazão e Diógenes
  2. Laterais: Escobar, Souza, Mayke, Vini Lira, Igor Vinícius e Chermont
  3. Zagueiros: Luan Peres, Luisão e João Ananias
  4. Volantes: Tomás Rincón, João Schmidt e Bontempo
  5. Meias: Rollheiser, Thaciano e Hyan
  6. Atacantes: Barreal, Deivid Washington, Tiquinho, Luca Meirelles, Caballero e Robinho Jr
Santos busca voltar a vencer no Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Santos busca voltar a vencer no Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Chance de rebaixamento do Santos

No ano de seu retorno à elite, o Santos apresenta um risco de rebaixamento de 24%, segundo estatísticas. O clube ainda tem uma partida atrasada a disputar, contra o Palmeiras, referente à 13ª rodada.

O time ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão, com 21 pontos. Em 19 jogos, acumulou seis vitórias, três empates e 10 derrotas, marcou 20 gols e sofreu 29, registrando saldo negativo de nove gols.

PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:

1º ao 4ª lugar: 1.10%

5º ao 12º lugar: 37,34%

13º ao 16º lugar: 37.19%

17º ao 20º: 24,38%

Confira o gráfico:

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias