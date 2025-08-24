Guilherme não é relacionado para encarar o Bahia; veja a lista

O Santos divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Bahia neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe busca recuperação após a goleada sofrida diante do Vasco.

Para a partida, o time não contará com os zagueiros Gil, que tem a rescisão encaminhada, e Zé Ivaldo, que, mesmo de volta aos treinos, segue fora.

O defensor João Basso e o volante Willian Arão também não viajaram, pois continuam em transição para o campo após lesão. Neymar, suspenso, também ficou de fora.

A baixa mais sentida, no entanto, é a do atacante Guilherme. Um dos jogadores mais cobrados pela torcida, o atleta foi preservado pelo clube após recentes protestos, incluindo a invasão de torcedores ao CT Rei Pelé.

Entre as novidades, o atacante Deivid Washington retorna aos relacionados após ter ficado fora contra o Vasco por opção do ex-técnico Cléber Xavier, demitido depois da dura goleada por 6 a 0.

Cabe ressaltar que esta será a primeira partida do Santos sem o treinador. O time será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, que retorna à função habitual na próxima semana, quando Juan Pablo Vojvoda assume oficialmente o comando da equipe.

Veja abaixo a lista dos atletas relacionados:

Goleiros: Gabriel Brazão e Diógenes Laterais: Escobar, Souza, Mayke, Vini Lira, Igor Vinícius e Chermont Zagueiros: Luan Peres, Luisão e João Ananias Volantes: Tomás Rincón, João Schmidt e Bontempo Meias: Rollheiser, Thaciano e Hyan Atacantes: Barreal, Deivid Washington, Tiquinho, Luca Meirelles, Caballero e Robinho Jr

Santos busca voltar a vencer no Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Chance de rebaixamento do Santos

No ano de seu retorno à elite, o Santos apresenta um risco de rebaixamento de 24%, segundo estatísticas. O clube ainda tem uma partida atrasada a disputar, contra o Palmeiras, referente à 13ª rodada.

O time ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão, com 21 pontos. Em 19 jogos, acumulou seis vitórias, três empates e 10 derrotas, marcou 20 gols e sofreu 29, registrando saldo negativo de nove gols.

PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:

1º ao 4ª lugar: 1.10%

5º ao 12º lugar: 37,34%

13º ao 16º lugar: 37.19%

17º ao 20º: 24,38%