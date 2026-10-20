Lucas Veríssimo teve confirmada uma lesão na parte posterior da coxa direita e virou desfalque para o técnico Cuca nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O zagueiro precisou ser substituído aos 38 minutos do segundo tempo na vitória do Santos diante do Fluminense por 2 a 1, no último domingo, no Maracanã.

A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo Lance!. Embora o departamento médico do clube ainda não tenha definido um prazo de recuperação definitivo, o período estimado para este tipo de problema muscular costuma variar entre 30 e 45 dias.

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Por conta disso, existe a possibilidade de o defensor não atuar mais na atual temporada. Caso consiga retornar a tempo, a volta ocorreria apenas nas últimas rodadas do Brasileirão, cuja última rodada está marcada para 2 de dezembro.

O próprio jogador, em entrevista concedida após o jogo contra o Tricolor Carioca para o canal "De Olho no Peixe", revelou estar preocupado com incômodo.

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— Vamos reavaliar, vamos reavaliar, pra ver depois certinho. Não queria ter sentido. Faltava cinco minutos ali, eu acho. Cinco, sete minutos, não sei. Posterior, é complicado, mas vamos reavaliar amanhã, depois, ver como é que tá — afirmou Lucas Veríssimo.

Aumento de lesões musculares nos últimos jogos

Desde o retorno da Data Fifa, no clássico contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, o Santos disputou quatro partidas e viu sua lista de lesionados aumentar. No total, dois atletas tiveram lesão confirmada na parte posterior da coxa direita e Escobar sentiu na região da coxa.

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Arthur foi o primeiro atleta a se machucar. No jogo contra o Tricolor Paulista, o meio-campista sentiu a coxa, precisou ser substituído e teve a lesão confirmada posteriormente. Willian Arão foi o segundo jogador diagnosticado, também com problema na coxa direita, durante a partida contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro. A expectativa é que ambos retornem apenas após a próxima Data Fifa, na segunda semana de novembro.

Além deles, o lateral-esquerdo Escobar também sentiu a coxa no jogo contra a equipe mineira. De acordo com a apuração do Lance!, o argentino não foi relacionado para a partida contra o Fluminense, neste domingo (18), por estar no departamento médico do clube. O Santos ainda não se manifestou oficialmente sobre a situação do atleta.

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Para completar a lista de desfalques do Peixe, Gabriel Brazão passou por cirurgia no ombro esquerdo para correção de uma lesão e volta a jogar somente em 2027. O lateral Vinícius Lira, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e segue em recuperação avançada.

Próximos passos do Peixe

O elenco santista ganhou folga nesta segunda-feira (19) e conta com a semana livre de jogos para se preparar, visando o duelo contra o Bahia. A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, acontece na Vila Belmiro, neste sábado (24), às 21h (de Brasília).

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