Lucas Veríssimo realiza exames, confirma lesão na coxa e pode não jogar mais na temporada
Zagueiro foi substituído na reta final da vitória sobre o Fluminense, no último domingo (18); lista de lesionados aumenta no Santos
Lucas Veríssimo teve confirmada uma lesão na parte posterior da coxa direita e virou desfalque para o técnico Cuca nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O zagueiro precisou ser substituído aos 38 minutos do segundo tempo na vitória do Santos diante do Fluminense por 2 a 1, no último domingo, no Maracanã.
A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo Lance!. Embora o departamento médico do clube ainda não tenha definido um prazo de recuperação definitivo, o período estimado para este tipo de problema muscular costuma variar entre 30 e 45 dias.
Por conta disso, existe a possibilidade de o defensor não atuar mais na atual temporada. Caso consiga retornar a tempo, a volta ocorreria apenas nas últimas rodadas do Brasileirão, cuja última rodada está marcada para 2 de dezembro.
O próprio jogador, em entrevista concedida após o jogo contra o Tricolor Carioca para o canal "De Olho no Peixe", revelou estar preocupado com incômodo.
— Vamos reavaliar, vamos reavaliar, pra ver depois certinho. Não queria ter sentido. Faltava cinco minutos ali, eu acho. Cinco, sete minutos, não sei. Posterior, é complicado, mas vamos reavaliar amanhã, depois, ver como é que tá — afirmou Lucas Veríssimo.
Aumento de lesões musculares nos últimos jogos
Desde o retorno da Data Fifa, no clássico contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, o Santos disputou quatro partidas e viu sua lista de lesionados aumentar. No total, dois atletas tiveram lesão confirmada na parte posterior da coxa direita e Escobar sentiu na região da coxa.
Arthur foi o primeiro atleta a se machucar. No jogo contra o Tricolor Paulista, o meio-campista sentiu a coxa, precisou ser substituído e teve a lesão confirmada posteriormente. Willian Arão foi o segundo jogador diagnosticado, também com problema na coxa direita, durante a partida contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro. A expectativa é que ambos retornem apenas após a próxima Data Fifa, na segunda semana de novembro.
Além deles, o lateral-esquerdo Escobar também sentiu a coxa no jogo contra a equipe mineira. De acordo com a apuração do Lance!, o argentino não foi relacionado para a partida contra o Fluminense, neste domingo (18), por estar no departamento médico do clube. O Santos ainda não se manifestou oficialmente sobre a situação do atleta.
Para completar a lista de desfalques do Peixe, Gabriel Brazão passou por cirurgia no ombro esquerdo para correção de uma lesão e volta a jogar somente em 2027. O lateral Vinícius Lira, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e segue em recuperação avançada.
Próximos passos do Peixe
O elenco santista ganhou folga nesta segunda-feira (19) e conta com a semana livre de jogos para se preparar, visando o duelo contra o Bahia. A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, acontece na Vila Belmiro, neste sábado (24), às 21h (de Brasília).
Tudo sobre
Santos
Santos solicita à CBF para jogar no Morumbis contra o Grêmio; outras partidas seguem na VilaHá 1 hora
Santos
Robinho Jr. é elogiado por De Rossi em sua estreia pelo Genoa: 'Excelente impressão'Há 4 horas
Futebol Nacional
Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausenteHá 6 horas
Santos
Neymar e Coutinho voltam a atuar juntos após quatro anos; veja númerosHá 10 horas
Santos
Gustavinho e Bontempo se destacam, e Santos termina o jogo com seis Meninos da VilaHá 22 horas
Santos
Santos alcança posto de melhor visitante do pós-Copa e bate marca da década no BrasileirãoHá 1 dia
Mais LANCE!