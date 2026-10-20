Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Lucas Veríssimo realiza exames, confirma lesão na coxa e pode não jogar mais na temporada

Zagueiro foi substituído na reta final da vitória sobre o Fluminense, no último domingo (18); lista de lesionados aumenta no Santos

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
20/10/2026 16:35
Favorite o Lance! no Google
Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18) - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18) - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Lucas Veríssimo teve confirmada uma lesão na parte posterior da coxa direita e virou desfalque para o técnico Cuca nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O zagueiro precisou ser substituído aos 38 minutos do segundo tempo na vitória do Santos diante do Fluminense por 2 a 1, no último domingo, no Maracanã.

A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo Lance!. Embora o departamento médico do clube ainda não tenha definido um prazo de recuperação definitivo, o período estimado para este tipo de problema muscular costuma variar entre 30 e 45 dias.

continua após a publicidade

Por conta disso, existe a possibilidade de o defensor não atuar mais na atual temporada. Caso consiga retornar a tempo, a volta ocorreria apenas nas últimas rodadas do Brasileirão, cuja última rodada está marcada para 2 de dezembro.

O próprio jogador, em entrevista concedida após o jogo contra o Tricolor Carioca para o canal "De Olho no Peixe", revelou estar preocupado com incômodo.

continua após a publicidade

— Vamos reavaliar, vamos reavaliar, pra ver depois certinho. Não queria ter sentido. Faltava cinco minutos ali, eu acho. Cinco, sete minutos, não sei. Posterior, é complicado, mas vamos reavaliar amanhã, depois, ver como é que tá — afirmou Lucas Veríssimo.

Aumento de lesões musculares nos últimos jogos

Desde o retorno da Data Fifa, no clássico contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, o Santos disputou quatro partidas e viu sua lista de lesionados aumentar. No total, dois atletas tiveram lesão confirmada na parte posterior da coxa direita e Escobar sentiu na região da coxa.

continua após a publicidade

Arthur foi o primeiro atleta a se machucar. No jogo contra o Tricolor Paulista, o meio-campista sentiu a coxa, precisou ser substituído e teve a lesão confirmada posteriormente. Willian Arão foi o segundo jogador diagnosticado, também com problema na coxa direita, durante a partida contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro. A expectativa é que ambos retornem apenas após a próxima Data Fifa, na segunda semana de novembro.

Além deles, o lateral-esquerdo Escobar também sentiu a coxa no jogo contra a equipe mineira. De acordo com a apuração do Lance!, o argentino não foi relacionado para a partida contra o Fluminense, neste domingo (18), por estar no departamento médico do clube. O Santos ainda não se manifestou oficialmente sobre a situação do atleta.

continua após a publicidade

Para completar a lista de desfalques do Peixe, Gabriel Brazão passou por cirurgia no ombro esquerdo para correção de uma lesão e volta a jogar somente em 2027. O lateral Vinícius Lira, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e segue em recuperação avançada.

Próximos passos do Peixe

O elenco santista ganhou folga nesta segunda-feira (19) e conta com a semana livre de jogos para se preparar, visando o duelo contra o Bahia. A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, acontece na Vila Belmiro, neste sábado (24), às 21h (de Brasília).

continua após a publicidade
Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18)
Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18) - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Santos atuando no Morumbis em 2025.

Santos

Santos solicita à CBF para jogar no Morumbis contra o Grêmio; outras partidas seguem na Vila

Há 1 hora
Robinho Jr. estreando pelo Genoa no Campeonato Italiano neste sábado (17).

Santos

Robinho Jr. é elogiado por De Rossi em sua estreia pelo Genoa: 'Excelente impressão'

Há 4 horas
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Há 6 horas
Neymar e Coutinho comemorando a vitória contra o Fluminense, no último domingo (18)/

Santos

Neymar e Coutinho voltam a atuar juntos após quatro anos; veja números

Há 10 horas
Gustavinho e Bontempo na partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Santos

Gustavinho e Bontempo se destacam, e Santos termina o jogo com seis Meninos da Vila

Há 22 horas
Equipe do Santos durante a partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Santos

Santos alcança posto de melhor visitante do pós-Copa e bate marca da década no Brasileirão

Há 1 dia
Mais LANCE!
Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18)

Lucas Veríssimo sente lesão na coxa e pode aumentar a lista de lesionados do Santos

Coutinho, Rodinei, Neymar, Gabigol, Cebolinha e Bontempo juntos após a vitória do Santos contra o Fluminense.

Neymar marca Messi e brinca após vitória do Santos: 'Inter Miami do Brasil'

Dublador revelou falas em discussão de Gabigol durante o confronto (Foto: Bruno Martins/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Dublador revela provocação de Gabigol em Fluminense x Santos

Jogadores do Santos comemoram gol de Coutinho

Análise: quarteto ofensivo de Cuca dá resposta e mostra potencial no Santos

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração no gramado, torcida lotada ao fundo.

Brasileirão: veja os resultados deste domingo, pela 31ª rodada

Cuca, técnico do Santos

Cuca aponta melhor atuação de Neymar desde que chegou ao Santos

Neymar

Neymar revela que quase jogou no Fluminense e explica motivo de negócio não sair

Philippe Coutinho

Coutinho comemora primeiro gol pelo Santos e valoriza atuação coletiva: 'Merecemos a vitória'

Coutinho e Neymar celebram o primeiro gol do meia pelo Santos

Veja gols em Fluminense x Santos: Peixe vira com Coutinho e Gabigol

Jogador do Fluminense com a bola em ataque veloz, cercado por adversário com uniforme preto, estádio lotado ao fundo.

Com gols de Coutinho e Gabigol, Santos bate o Fluminense de virada no Maracanã

O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana

Neymar joga? Veja escalação do Santos contra o Fluminense

Primeiro jogo do Soteldo contra o Santos. Partida aconteceu em agosto, no Brasileirão de 2025.

Santos reencontra Soteldo após saída conturbada e desgaste com a torcida

Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Santos

Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações