Em clima de decisão, Santos enfrenta Macará pela Sul-Americana Santos busca confirmar classificação às quartas da Sul-Americana em duelo marcado pela altitude, desgaste da viagem e desfalques importantes

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O Santos tem mais uma decisão pela frente pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (20), a equipe enfrenta o Macará, do Equador, em Ambato, pelo jogo de volta do confronto.

Após sofrer para se classificar em segundo lugar do grupo na fase inicial e, posteriormente, avançar no playoff do torneio continental, o Santos joga pelo empate para garantir a classificação às quartas de final da competição.

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Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Willian Arão deve atuar pela terceira partida consecutiva na zaga. Seu parceiro deverá ser João Ananias. A dupla estará acompanhada na defesa por Davizinho e Luan Peres.

Arão comentou sobre o desafio de encarar os efeitos dos 2.500 metros de altitude de Ambato, palco do jogo decisivo.

— É um fator, mas não é algo sobrenatural. Já joguei em ambientes com mais de 3 mil metros. Falei com alguns meninos. Vai passar aquele início de jogo da adaptação. Eles viram que a bola vai mais rápido no treino. Vamos ver o que implementar no jogo para sair daqui classificado — disse.

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Arão também falou sobre a possibilidade de o Santos conquistar a sexta vitória fora de casa em 22 partidas na temporada. A equipe vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, pelo Brasileirão, resultado que ajudou a recuperar a confiança do elenco e fortaleceu a relação com o torcedor.

— A gente vem mostrando a força do grupo há algum tempo. Não é uma equipe perfeita, mas a gente vem de uma sequência muito boa, com sete vitórias nos últimos 11 jogos. Poucas vezes repetimos a equipe, estamos sempre trocando, e isso mostra a força do elenco e que temos capacidade de vencer em qualquer lugar — afirmou.

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O volante também destacou uma das principais características do Macará e pediu atenção à bola aérea.

— O time deles tem como característica muitos cruzamentos. Precisamos ficar atentos a isso e ter uma atenção a mais. Eu treinei bolas aéreas para pegar a velocidade da bola, mas, mais do que isso, é estar próximo e marcar bem para ser difícil eles fazerem gols. Estaremos concentrados para poder estar perto do adversário — concluiu.

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Willian Arão durante treino do Santos no Equador. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Como o Santos chega para a decisão?

O Santos chega ao confronto decisivo depois de uma semana marcada por desafios dentro e fora de campo. A equipe precisou enfrentar uma longa viagem até o Equador, com deslocamento de São Paulo a Quito e, posteriormente, mais 3h30 de ônibus até Ambato. Além da logística, o elenco terá pela frente os 2.500 metros de altitude da cidade, um fator que exigirá atenção principalmente nos primeiros minutos da partida.

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Dentro de campo, Cuca precisou administrar o desgaste e as limitações do elenco para montar a equipe. Sem Gabriel Barbosa e Neymar, poupados por conta da complexidade da viagem, além de Escobar, suspenso, o treinador deve apostar novamente em Willian Arão na zaga, ao lado de João Ananias. A experiência do volante será importante para dar equilíbrio ao sistema defensivo em uma partida na qual o Santos terá de lidar com a pressão do adversário, que contará com a casa cheia para este duelo.

A equipe também chega ao jogo em um momento diferente do vivido antes da viagem ao Equador. A vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, interrompeu a sequência de resultados negativos e devolveu confiança ao elenco. O resultado também ajudou a fortalecer a relação com o torcedor em um momento de pressão na temporada.

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Ao mesmo tempo, o Santos sabe que não pode deixar de lado a necessidade de administrar as forças diante de um calendário apertado. Cuca já admitiu que o Campeonato Brasileiro é a prioridade neste momento, principalmente pela situação da equipe na luta contra o rebaixamento. Ainda assim, a classificação na Sul-Americana representa uma oportunidade de manter o clube vivo em mais uma competição, além do benefício financeiro de garantir R$ 3,6 milhões com a classificação.

Com a vantagem construída no jogo de ida, o Santos entra em campo podendo empatar para avançar ou perder por um gol de diferença. A missão, porém, está longe de ser simples. Diante de um Macará que terá o apoio da torcida e conhece bem as condições de Ambato, o Peixe precisará repetir a concentração demonstrada nos últimos jogos, controlar os efeitos da altitude e aproveitar a experiência dos jogadores mais rodados para confirmar a classificação às quartas de final.

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