E o Robinho? Confira os planos do Santos para o jogador Robinho Jr. não entra em campo há um mês pelo Peixe

Nas últimas semanas, Robinho Jr. foi um dos jogadores do Santos em evidência em portais esportivos internacionais por conta de sondagens do futebol europeu.

O Lance apurou que nenhuma proposta foi apresentada ao clube, e o jogador está concentrado com o elenco santista em Ambato, no Equador, para a partida desta quinta-feira (20), contra o Macará, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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O duelo será realizado às 19h (de Brasília), e o Menino da Vila deverá ficar como opção no banco de reservas. Mesmo com poucos torcedores aguardando o time sair do local de treinamento em Ambato, a grande maioria procurava por Robinho Jr., que ficou ainda mais em evidência com as ausências de Neymar e Gabigol na viagem.

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Robinho Jr. atende fãs após treino do Santos no Equador. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

As sondagens de Robinho Jr.

Segundo a imprensa europeia, as últimas sondagens foram do Girona (Itália), Sevilla e Rayo Vallecano (Espanha). A expectativa é de que uma futura venda se concretize por R$ 60 milhões. Vale lembrar que o Peixe ainda tem 75% dos direitos econômicos do jogador.

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Robinho Jr. fez sua estreia no profissional do Santos aos 17 anos, no dia 11 de julho, em amistoso do Peixe contra a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo. Na ocasião, o time santista venceu por 3 a 1, e o jogador entrou na segunda metade do segundo tempo e também deu assistência para o gol de Diego Pituca.

O primeiro gol também foi marcado recentemente, em julho, quando o Santos venceu o União São João de Araras por 3 a 0, em amistoso disputado na Arena Mercado Livre Pacaembu.

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Nesta temporada, também ganhou manchetes pelo desentendimento com Neymar em um treino no CT Rei Pelé, em que teria levado um tapa do camisa 10. Dias depois, ambos esclareceram o assunto e as arestas foram aparadas publicamente em entrevista. Robinho Jr., inclusive, é apadrinhado por Neymar, e os dois foram vistos constantemente acompanhando jogos juntos na Vila Belmiro, no camarote do ídolo santista, quando Neymar estava lesionado e Robinho não era relacionado.

Robinho Jr. também chegou a alterar o nome no início de julho para Juninho, apelido que tinha nas categorias de base, mas, dez dias depois, mudou de ideia. O primeiro gol também foi marcado recentemente.

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O jogador não entra em campo há quase um mês, quando entrou nos minutos finais da vitória contra a Universidad Central da Venezuela, pela Sul-Americana.

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