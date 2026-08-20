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E o Robinho? Confira os planos do Santos para o jogador

Robinho Jr. não entra em campo há um mês pelo Peixe

PorJuliana YamaokaAmbato (EQU)
20/08/2026 11:06
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Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Nas últimas semanas, Robinho Jr. foi um dos jogadores do Santos em evidência em portais esportivos internacionais por conta de sondagens do futebol europeu.

O Lance apurou que nenhuma proposta foi apresentada ao clube, e o jogador está concentrado com o elenco santista em Ambato, no Equador, para a partida desta quinta-feira (20), contra o Macará, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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O duelo será realizado às 19h (de Brasília), e o Menino da Vila deverá ficar como opção no banco de reservas. Mesmo com poucos torcedores aguardando o time sair do local de treinamento em Ambato, a grande maioria procurava por Robinho Jr., que ficou ainda mais em evidência com as ausências de Neymar e Gabigol na viagem.

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Robinho Jr. atende fãs após treino do Santos, no Equador. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Robinho Jr. atende fãs após treino do Santos no Equador. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

As sondagens de Robinho Jr.

Segundo a imprensa europeia, as últimas sondagens foram do Girona (Itália), Sevilla e Rayo Vallecano (Espanha). A expectativa é de que uma futura venda se concretize por R$ 60 milhões. Vale lembrar que o Peixe ainda tem 75% dos direitos econômicos do jogador.

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Robinho Jr. fez sua estreia no profissional do Santos aos 17 anos, no dia 11 de julho, em amistoso do Peixe contra a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo. Na ocasião, o time santista venceu por 3 a 1, e o jogador entrou na segunda metade do segundo tempo e também deu assistência para o gol de Diego Pituca.

O primeiro gol também foi marcado recentemente, em julho, quando o Santos venceu o União São João de Araras por 3 a 0, em amistoso disputado na Arena Mercado Livre Pacaembu.

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Nesta temporada, também ganhou manchetes pelo desentendimento com Neymar em um treino no CT Rei Pelé, em que teria levado um tapa do camisa 10. Dias depois, ambos esclareceram o assunto e as arestas foram aparadas publicamente em entrevista. Robinho Jr., inclusive, é apadrinhado por Neymar, e os dois foram vistos constantemente acompanhando jogos juntos na Vila Belmiro, no camarote do ídolo santista, quando Neymar estava lesionado e Robinho não era relacionado.

Robinho Jr. também chegou a alterar o nome no início de julho para Juninho, apelido que tinha nas categorias de base, mas, dez dias depois, mudou de ideia. O primeiro gol também foi marcado recentemente.

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O jogador não entra em campo há quase um mês, quando entrou nos minutos finais da vitória contra a Universidad Central da Venezuela, pela Sul-Americana.

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